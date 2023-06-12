إيتمار بن غفير: "لقد طلبت من الشاباك التحقيق في جميع حالات القتل في المجتمع العربي"

"يستغرق الأمر وقتًا. الآن تعمل الحكومة في الأشهر الأخيرة مع زيادة حادة في مصادرة الأسلحة مقارنة بعام 2022. هذا العام تم ضبط 1287 بندقية مقابل 1041

قال رئيس حزب "عوتسما يهوديت" وزير الأمن القومي في الحكومة الإسرائيلية، إيتمار بن غفير، اليوم الإثنين، في افتتاح اجتماع حزبه في الكنيست الإسرائيلي "لقد طلبت من الشاباك التحقيق في جميع حالات القتل في المجتمع العربي".

وقال بن غفير إن خطته التي لم يتم تبنيها بعد لتوسيع الحرس الوطني، والتي تتضمن تعيين 1000 ضابط شرطة جديد، ستساعد في حل المشكلة، التي يلقي باللوم فيها أيضًا على أسلافه.

وأفاد "يستغرق الأمر وقتًا. الآن تعمل الحكومة في الأشهر الأخيرة مع زيادة حادة في مصادرة الأسلحة مقارنة بعام 2022. هذا العام تم ضبط 1287 بندقية مقابل 1041، لذلك هناك إنجازات، والشرطة تعمل، ولكن الشارع مازال ينزف".

كما بعث بن عفير برسالة إلى الإئتلاف الحكومي، الذي يتفاوض حاليًا مع المعارضة بشأن خطة الاصلاح القضائي لحل الانقسام الوطني حول الخطة، وقال "ليس لدينا تفويض لإجراء إصلاح وهمي،لا يمكننا أن نخيب أمل ناخبينا"

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد استهل الجلسة الحكومية، أمس الأحد، بالتعقيب على العنف الذي ضرب المجتمع العربي في إسرائيل خلال السنوات الأخيرة، حيث قال: "نحن مصممون على محاربة هذه الظاهرة الإجرامية ومن يقف على رأسها- المنظمات الإجرامية.

ووصلت موجة العنف المتصاعدة في المجتمع العربي بإسرائيل إلى عتبة قاتمة 102 قتيلا منذ بداية العام الجاري إلى اليوم.