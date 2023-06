ناقش رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، مع رئيسة الوزراء الليتوانية إنغريدا سيمونيته. بمشاركة مسؤولين آخرين "القضايا الإقليمية، لا سيما التهديد الإيراني، وزيادة التعاون في مجموعة من المجالات، بما في ذلك الابتكار والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي".

وزارتإنغريدا سيمونيته "ياد فاشيم"،وابدت ملاحظتها أنه"لا يمكننا أن نقول لن نتكرر أبدًا وننتظر حتى تتحسن الأمور". وغردت سيمونيته ردا على لقائها "شكرا على الترحيب الحار برئيس الوزراء نتنياهو" وأضافت: "العلاقات التاريخية الليتوانية الإسرائيلية العميقة وصداقتنا هي ما نفخر به وسنواصل تعزيزه"، وتابعت "إن شراكتنا أكثر أهمية لأن الديمقراطيات يجب أن تدافع عن النظام العالمي القائم على القواعد، يجب ألا يدفع العدوان الثمن. لأي مستبد ".