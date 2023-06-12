إنغريدا سيمونيته:"إن شراكتنا أكثر أهمية لأن الديمقراطيات يجب أن تدافع عن النظام العالمي القائم على القواعد، يجب ألا يدفع العدوان الثمن. لأي مستبد ".

ناقش رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، مع رئيسة الوزراء الليتوانية إنغريدا سيمونيته. بمشاركة مسؤولين آخرين "القضايا الإقليمية، لا سيما التهديد الإيراني، وزيادة التعاون في مجموعة من المجالات، بما في ذلك الابتكار والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي".

وزارتإنغريدا سيمونيته "ياد فاشيم"،وابدت ملاحظتها أنه"لا يمكننا أن نقول لن نتكرر أبدًا وننتظر حتى تتحسن الأمور". وغردت سيمونيته ردا على لقائها "شكرا على الترحيب الحار برئيس الوزراء نتنياهو" وأضافت: "العلاقات التاريخية الليتوانية الإسرائيلية العميقة وصداقتنا هي ما نفخر به وسنواصل تعزيزه"، وتابعت "إن شراكتنا أكثر أهمية لأن الديمقراطيات يجب أن تدافع عن النظام العالمي القائم على القواعد، يجب ألا يدفع العدوان الثمن. لأي مستبد ".

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وفي السياق قال نتنياهو: "تتمتع ليتوانيا وإسرائيل بعلاقات ممتازة، والتي ستصبح أقوى، بل وأفضل في زيارتك. وأنت بالفعل صديق مرحب به هنا في القدس".

وفي السياق نشرت إنغريدا سيمونيته تفريدة لها على تويتر قالت فيها:"سعيدة بلقاء الرئيس الإسرائيلي وناقشنا الروابط التاريخية العديدة بين بلدينا، والشراكات العلمية والاقتصادية والثقافية المتناميةوالطرق التي يمكننا من خلالها جعلها أكثر ازدهارًا لصالح شعبنا".

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وكانت رئيس الوزراء الليتوانية قد قالت، أمس الأحد، في منتدى عالمي في إسرائيل، اتجاه التعليق السابق على "عدوان" بوتين. كما أكدت التزام بلادها بمواجهة التوسع النووي الإيراني إلى جانب إسرائيل، محذرة بشكل خاص من تحالف طهران مع موسكو ، التي استخدمت الأسلحة الإيرانية في غزوها لأوكرانيا،

واشارت سيمونيته إلى أنها "سعيدة لأن ليتوانيا وإسرائيل كانتا دائمًا حليفين وشريكين مقربين، لقد تشارك بلدينا في كفاح مشترك من أجل الحرية والاستقلال، ونحن مثال على الصمود في مواجهة الشدائد. نحن نتفهم أهمية باليقظة في مواجهة التهديدات والحفاظ على حريتنا التي حصلنا عليها بشق الأنفس".

ونددت إنغريدا سيمونيته بدعم إيران "للإرهاب"، لا سيما من خلال الحرس الثوري الإيراني، ودعت إلى "استخدام جميع الأدوات في صندوق أدوات الاتحاد الأوروبي". وقالت إن "ليتوانيا ستدعم المزيد من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد إيران" وأفادت"أريد أن أؤكد لكم أننا سنواصل المطالبة بمزيد من العقوبات. ولكن في الوقت نفسه، نعلم جميعًا أن الأنظمة الدفاعية الإسرائيلية تظل أفضل ترياق للأسلحة الإيرانية".