مسؤول في حزب الله يهدد إسرائيل: "إذا أخطأتم صواريخنا ستضرب تل أبيب وسندخل الجليل"

تطرق المسؤول في حزب الله السيد هاشم صفي الدين خلال مقابلة مع وكالة "تسنيم" الإيرانية الى التطورات الإقليمية الأخيرة والعلاقات المتوترة مع إسرائيل. في إطار تصريحاته هدد صفي الدين بإنه "فيما لو قامت إسرائيل بحسابات خاطئة- صواريخنا ستضرب تل أبيب وقوة الرضوان ستدخل الجليل".

وأوضح رئيس المجلس التنفيذي للحزب إن "الرسالة الواضحة للعبة الحرب هي بأننا دائما جاهزين لكل شيء، سواء كان من خلال قوة الرضوان أو الدخول الى الجليل أو المواجهة الجادة والحاسمة والقوية والجهوزية الدائمة في كل وقت. نحن في جهوزية دائمة، هذه رسالة جدية وفعلية وليست مزحة".

وفي سياق المقابلة تطرق أيضا الى التعاون بين القوات التي يطلق عليها "قوات المقاومة" في سوريا، قطاع غزة ولبنان بهدف "تحرير الجولان" وقال إن "خطتنا مرتبطة بوسائل وأنشطة للمقاومة. الجولان منطقة سورية، من يحدد ما سيحدث هناك هي القيادة السورية، ويوجد لديهم قائد حكيم وشجاع قادر على اتخاذ القرارات".

وعلى صعيد متصل أشار ضابط استخبارات عسكرية إسرائيلية كبير بحديثه لـi24NEWS الى أنه في حال وقوع حرب مع حزب الله سيتم إطلاق نحو 2000 صاروخ يوميا على الأقل تجاه إسرائيل، وخلال تطرقه الى خطط حزب الله قال: "تصريحات حزب الله باتت جدية أكثر، واذا نظرنا الى أرض الواقع نرى أن هناك مخططات لبرنامج مقاومة ضد إسرائيل مثلا، ونعرف أنه يوجد لحزب الله خطة للاستيلاء على جزء من الجليل الأعلى من جهة كريات شمونا حتى نهاريا، وبحسب خطتهم التي سمعنا عنها عام 2011، تقوم خمسة ألوية من وحدة النخبة الرضوان بالدخول الى ثلاثة محاور ... أرى ان هذه الالوية ستعبر الحدود خلال اجتياح محتمل لحزب الله".