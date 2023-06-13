رئيس السلطة الفلسطينية يصل الصين للقاء قمة يكشف عن دور جديد لبكين في الشرق الأوسط

تسعى بكين لأداء أدوار وساطة في الشرق الأوسط، على غرار الدور الذي لعبته في التوفيق بين السعودية وإيران، في خطوة اتخذت أبعادا جيوسياسية هامة

أفادت وسائل إعلام رسمية أنّ الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس وصل إلى الصين الثلاثاء في زيارة تستمرّ أربعة أيام هي الخامسة له إلى بكين سيلتقي خلالها مع الرئيس شي جينبينغ وعدد من كبار المسؤولين الصينيين، وهي تأتي بمناسبة مرور 35 عاما على تأسيس العلاقات الصينية الفلسطينية، وفق ما أفاد مراسلنا في رام الله فراس حسن.

وبحسب "وفا" فإنّه خلال القمّة بين شي وعبّاس سيتمّ "بحث تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الرأي بشأن آخر مستجدّات القضية الفلسطينية، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

ويفيد مراسلنا أن السلطة الفلسطينية تعول كثيرا على هذه الزيارة كون الصين باتت لاعبا رئيسيا في الشرق الأوسط. ووفقا للتصريحات فإن الرئيس الفلسطيني سيطلب من الرئيس الصيني أن يساعد بشكل قوي في دعم الخطة السياسية الفلسطينية التي ستعرض خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة، في شهر أيلول المقبل والتي سيكون من أبرز نقاطها طلب الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة بدل من عضوية مراقب".

والأسبوع الماضي قال المتحدّث باسم وزارة الخارجية وانغ وينبين للصحافيين إنّ عباس "أول رئيس دولة عربي تستقبله الصين هذا العام، ما يجسّد بشكل كامل المستوى العالي للعلاقات الصينية-الفلسطينية الجيّدة والودّية تقليدياً". وأضاف أنّ "الرئيس عبّاس صديق قديم للشعب الصيني" و"الصين دعمت دائماً بقوة القضية العادلة للشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه الوطنية الشرعية".

تسعى بكين لأداء أدوار وساطة في الشرق الأوسط، على غرار الدور الذي لعبته في التوفيق بين السعودية وإيران، في خطوة اتخذت أبعادا جيوسياسية هامة تمخضت عن استعادة العلاقات الدبلوماسية بين الجارين المتخاصمين ومهدت لسلسلة تقاربات كانت حتى الأمس بعيدة المنال مثل مصالحة سوريا وعودتها إلى البيت العربي.

وقد يكون الملف الفلسطيني ساحة جديدة تبرز فيها بكين قدراتها على تحريك ملفات جامدة في تنافس مع الولايات المتحدة التي بدأت تفقد من وزنها النوعي في الشرق الأوسط.

وكان شي زار كانون الأول/ديسمبر السعودية حيث التقى أيضاً الرئيس الفلسطيني وتعهّد "السعي من أجل حلّ مبكر وعادل ودائم للقضية الفلسطينية". وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عبّاس زكي في مقابلة أجرتها معه وكالة شينخوا، إنّ "الصين وفلسطين صديقان أقرب من الأشقاء".