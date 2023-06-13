سيلتقي في جلستين منفصلتين، وزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت. قبل لقائه في اليوم نفسه، في مقر وزارة الصحة وزير للصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت طالب .

من المترقب أن يقوم وزير الداخلية والصحة الإسرائيلي موشيه أربيل، بزيارة رسميا إلى المغرب الخميس الوشيك، حيث سيلتقي، الجمعة الوشيك في جلستين منفصلتين، وزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت قبل لقائه في اليوم نفسه، في مقر وزارة الصحة وزير للصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت طالب.

وكان رئيس مكتب الاتصال الإسرائيلي لدى الرباط ، قاد اشار في وقت سابق من هذا الأسبوع، إلى أن زيارة موشيه أربيل، التي وُصفت بأنها ذات أهمية كبرى، تعكس “الرغبة المشتركة بين البلدين لتوطيد علاقاتهما وتحفيز تعاون ثنائي أوثق”.

وتأتي زيارة موشيه أربيل إلى المغرب بعد عشرة أيام من الرحلة الرسمية التي قام بها رئيس الكنيست أمير أوحانا. إلى الرباط ، الثلاثاء المنصرم ، بدعوة من رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي، حيث وقع الطرفان، الخميس المنصرم، على مذكرة للتفاهم لـ"تطوير العلاقات البرلمانية على المستوى التشريعي وباقي مجالات العمل البرلماني".

وفي السياق ذاته كان استقبل وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، الأربعاء المنصرم، بالرباط، مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي، وأجريا مباحثات بمقر وزراة الخارجية بالرباط، همت تعزيز التعاون بين البلدين في مجالي الشؤون الخارجية والأمن، وفق التوجهات المشتركة للعاهل المغربيمحمد السادس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ومن جهته نوه بوريطة وهنغبي بالدينامية المطردة لتعزيز التعاون بين المملكة وإسرائيل في جميع المجالات، ولا سيما الأمني منها.