الجيش الإسرائيلي يجري مسحا لمنزل شريك منفذ عملية الحمرا التي استهدفت أما إسرائيلية وابنتيها قرب أريحا

داهمت قوة عسكرية الليلة في حي رفيديا بمدينة نابلس منزل معاذ مصري، شريك حسن قطناني في عملية إطلاق النار على السيارة التي أقلت أما إسرائيلية وابنتيها قرب أريحا

أجرى الجيش الإسرائيلي الثلاثاء مسحا لمنزل منفذ عملية الحمرا الإضافي في العملية التي أودت بحياة الأم ليئا دي وابنتيها مايا ورينا، قبل نحو شهرين.

وأفاد بيان للجيش الإسرائيلي أن قوة عسكرية داهمت الليلة (الثلاثاء) في حي رفيديا بمدينة نابلس في الضفة الغربية، منزل معاذ مصري، شريك حسن سليمان قطناني في عملية إطلاق النار على السيارة التي أقلت الأم وابنتيها قرب أريحا في 7 نيسان / أبريل 2023.

ورد الفلسطينيون ومن بينهم مسلحون برشق الحجارة وإلقاء العبوات الناسفة وإطلاق النار على القوات التي ردت بإطلاق النار. وأتم الفريق مهمة إعداد الخرائط في خطوة تسبق إمكانية هدم المنزل.

يُذكر أن الجيش الإسرائيلي أجهز في عملية شاركت فيها قوات من الشاباك وحرس الحدود في الرابع من أيار / مايو على منفذي عملية الحمرا وهما عضوان في حماس، وفق معلومات الجيش. وفي 30 أيار/ مايو داهمت القوات الإسرائيلية منزل حسن قطناني الذي نفذ الهجوم بمساعدة مصري.

كما صادرت القوات ذخيرة وأجزاء أسلحة وسترة عسكرية وبندقية M-16 ودمرت عبوات ناسفة في مدينة جنين وقرية دورة. وخلال العملية أطلق مسلحون النار وألقوا متفجرات على القوات التي ردت بإطلاق النار فأوقعت عدة إصابات.

واعتقل الجيش تسعة مطلوبين في قرية صيدا وعلار ومزرعة الشرقية والعيزرية وبيت جالا ومدينتي بيت لحم ونابلس.

كما اعتقلت القوات الإسرائيلية تسعة أشخاص مطلوبين في جميع أنحاء الضفة الغربية وصادرت العديد من الأسلحة.