وتشير معلومات أولية إلى وقوع 4 إصابات عند حاجز الريحان في الضفة الغربية

وقعت عملية إطلاق نار الثلاثاء، نفذها فلسطينيون مسلحون بالقرب من مستوطنة حرمش وتشير معلومات أولية إلى وقوع 4 إصابات عند حاجز الريحان في الضفة الغربية.

Clause 27a of the Israeli copyright law سيارة اسرائيلي أطلق عليها الرصاص في الضفة الغربية

عمل المسعفون والمعالجون المختصون في نجمة داود الحمراء على تقديم العلاج الطبي الأولي لأحد المصابين وهو رجل يبلغ من العمر 33 عامًا في حالة متوسطة، وتم نقله إلى مستشفى هيلل يافي في الخضيرة.

من الجدير ذكره أن هذا الموقع شهد قبل نحو أسبوعين عملية إطلاق نار راح ضحيتها رجل في الثلاثين من عمره من سكان مستوطنة حرمش. وطالب في حينه رئيس مجالس السامرة الحكومة والجيش الإسرائيلي بإغلاق الحاجز المجاور واتهم السلطات التي سمحت ببقاء الحاجز مفتوحا بهدر دماء المستوطنين دون اكتراث.

وكشفت السلطات الأمنية عن أن السيارة التي استخدمت في الهجوم تم إحراقها من قبل الفلسطينيين بالقرب من يعبد في منطقة جنين.

يتبع...