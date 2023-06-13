زوجة الرئيس هرتسوغ سترافق زوجة زيلينسكي خلال زيارتها لإسرائيل

سيكون جزء من الزيارة شخصيًا وتحت مسؤولية السفارة الأوكرانية، والجزء الآخر من الرحلة سيكون مع زوجة الرئيس هرتسوغ، التي سبركز على القضايا الإنسانية.

تجري عقيلة رئيس أوكرانيا اولينا زيلنسكي هذه الأيام زيارة إسرائيل والتي جاءت بعد دعوة تلقتها من عقيلة الرئيس الإسرائيلي، وستقوم ميخال هرتسوغ بمرافقة زيلنسكي في جزء من الزيارة.

سيكون جزء من الزيارة شخصيًا وتحت مسؤولية السفارة الأوكرانية، والجزء الآخر من الرحلة سيكون مع زوجة الرئيس هرتسوغ، التي سبركز على القضايا الإنسانية.

وستبدأ الزيارة المشتركة، الاثنين 19 يونيو/حزيران ، بمستشفى الأطفال الصفرا في "تل هشومير" (وسط البلاد)، وسيتواصل بالنقاش مع الائتلاف الوطني للصدمات ومنظمة NTL التي تعنى برعاية الأطفال. وضحايا الصدمات على المستوى الوطني، بمشاركة كبار ممثلي وزارة الخارجية والاتحاد الأوروبي. كما سترافقهم في الزيارة ممثلة الاتحاد الأوروبي كاترينا ماتيرنوفا.

Yonatan Sindel/Flash90 Le président israélien Isaac Herzog et son épouse Michal à la résidence présidentielle à Jérusalem le 10 février 2022

وتعتبر زيارة السيدة زيلينسكي نتيجة تعاون تم خلال العام الماضي لصالح تعزيز قدرات المعالجين في مجال الصحة العقلية ورعاية الصدمات في أوكرانيا، ونتيجة للعلاقة التي تشكلت بين زوجة رئيس البلاد، ميشال هيرتسوغ، والسيدة الأولى لأوكرانيا ، أولينا زيلينسكي، في هذه المجالات.

تعطية الزيارة لن تكون مفتوجة أمام الإعلام، لكن سيتم توزيع المواد لهم في نهاية اليوم.