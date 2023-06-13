الجيش الإسرائيلي ينشر نتائج الهجوم على الحدود المصرية ويؤكد أن الجنود الذين قتلوا تصرفوا "بشكل لا تشوبه شائبة"

بعد عشرة أيام من هجوم إطلاق النار الصعب الذي وقع على الحدود المصرية، والذي ـأسفر عن مقتل ثلاثة جنود ـإسرائيليين، نشر الجيش الإسرائيلي تحقيقا حول الحادث الخطير واخفاقاته. وفي إطار ذلك تقرر إقالة قائد وحدة "فاران" المقدم عيدو سعد من منصبه نظرا لمسؤوليته الكاملة وطريقة تنفيذ النشاطات في المنطقة.

كما أن قائد الفرقة ، المقدم إيتسيك كوهين ، سيتم توبيخه من قبل القيادة على مسؤوليته الشاملة في الحادث وبسبب انعدام رقابة على طريقة تطبيق التعليمات، حيث أنه اتضح عمليا أنه رغم تعليمات واضحة من قبله بأن وردية الحراسة في المنطقة يجب أن تشمل أربعة مقاتلين، تم على مدار شهرين مهمات من قبل زوج من المقاتلين فقط.

قائد كتيبة الفهد "بردلس" سيتم توبيخه من قبل القيادة ، وبالإضافة إلى ذلك ، لن يتم ترقيته للسنوات الخمس المقبلة ، لكنه سيستمر في منصبه. وقال مسؤولون كبار في الجيش أنه إلى جانب قرار معاقبة كبار الضباط على الأخطاء والحوادث ، فإن الأمر لا يتعلق بإهمال الواجب.

تعليمات قائد الوحدة بأن كل المهمات على الحدود تنفذ بطواقم من أربعة مقاتلين لم تطبق بدون معرفته على مدار شهرين حتى وقوع العملية. كما تم تمديد فترة الوردية من ثماني ساعات الى 12 ساعة وكان هذا بموجب قرار الضابط المسؤول بدون علم قائد الفرقة والوحدة العسكرية.

ويشير التقرير الى أن ممر الطوارئ الذي كان مغلقا بالأصفاد حتى يتم فتحه بسرعة بحال الحاجة الأمنية، كان فشلا ذريعا في الحادث، لأنه اتضح أنه وبسبب الرغبة بالحفاظ على سرية بالموضوع، القادة والضباط في المنطقة لم يعرفوا الممرات الأمنية في مناطقهم، وفي التحقيق الذي لا زال يجري مع مصر طلب الجانب الإسرائيلي أن يعرف كيف عرف الشرطي المصري هذه الفتحة بالسياج الحدودي وعرف الوصول اليه بصورة دقيقة.

من جانبه تطرق رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية هرتسي هاليفي الى نتائج التحقيق في الحادث على الحدود المصرية خلال كلمه له اليوم الثلاثاء في الكنيست وقال :"قبل عشرة أيام فقدنا مقاتلة ومقاتلين، من أفضل مقاتلينا، حين كانوا يؤدون مهمة لهم على حدود الدولة. الضباط اجتمعوا صباح اليوم مع عائلاتهم، من منطلق التزام عميق للعائلات الثكلى، وأطلعوهم على تفاصيل التحقيق حول الحادث الصعب الذي فقدوا فيه أغلى ما لديهم.

قمنا بتحقيق معمق ودقيق، من منطلق مسؤولين القادة للحفاظ على الأمن وعلى حياة مرؤوسيهم، الى جانب جودة العمل والمبادرة والنجاحات، وجدنا أيضا أخطاء وفجوات عملياتية وقيادية، سنعمل على إصلاحها لنتحسن. هذا حادث صعب، الذي كان من الممكن ويجب منعه، وهذه مسؤوليتنا كقادة، ومسؤوليتي كقائد للجيش أولا وقبل كل شيء- استخلاص العبر وأن نكون الأفضل. من واجبنا كقادة أن نوفر لمرؤوسينا الظروف للنجاح بالمهمة.

المقاتلان والمقاتلة الذين سقطوا تصرفوا بصورة لا تشوبها شائبة. مقاتلوا الجيش الإسرائيلي الذين يحرسون على الحدود يعملون على مدار الساعة لإحباط التسلل على الحدود. لإخباط الإرهاب والتهريب، والحفاظ على حدود آمنة، نحن فخورون بعملهم المهني والهام، المقاتلون والمقاتلات على حد سواء".