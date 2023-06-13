الاستخبارات الإيرانية تحذر المواطنين من من الوقوع في فخ أنشطة عملاء الموساد

وأكدت الاستخبارات الإيرانية، أن "إحدى أهم حيل الموساد هي تنفيذ عمليات عدائية وجرائم في إيران من خلال استغلال ضعف الوعي وقلة المعلومات لدى الناس"

أفادت وسائل إعلام في إيران، أن وزارة الاستخبارات الإيرانية حذرت المواطنين عبر رسالة نصية أرسلتها، اليوم الثلاثاء، إلى هواتفهم المحمولة، من الوقوع في فخ أنشطة عملاء الموساد في البلاد.

وأكدت الاستخبارات الإيرانية، أن "إحدى أهم حيل الموساد هي تنفيذ عمليات عدائية وجرائم في إيران من خلال استغلال ضعف الوعي وقلة المعلومات لدى الناس"، وأضافت في رسالتها النصية: "إذا ما طلب منكم شخص ما شراء مركبة وتركها في مكان محدد مقابل دفع مبلغ، فكروا أنه ربما قد يتم استخدامها في عملية عدائية للموساد".

وكانت وكالة الأنباء الإيرانية "تسنيم" قد أفادت قبل نحو أسبوعين بأن قوات الأمن ألقت القبض على خلية مرتبطة بإسرائيل. وقال مسؤول في القضاء الإيراني لوكالة الأنباء إن "فريقا من 14 عضوا خطط لتنفيذ عدة اغتيالات لأغراض مختلفة".

وشهدت إيران خلال العقد الأخير العديد من عمليات الاغتيال والتفجيرات التي استهدفت خبراء نوويين وعسكريين ومنشآت نووية وعسكرية، فيما وجهت طهران اتهامات إلى الإسرائيلي بالوقوف خلفها.