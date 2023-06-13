وقال أردوغان، إن "فتح ممر زنغزور بين تركيا وأذربيجان مروراً بأرمينيا، سيعزز العلاقات بين الدولتين"

عقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف، اليوم الثلاثاء، مؤتمر صحفي مشترك في العاصمة الأذربيجانية باكو، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقال أردوغان، إن "فتح ممر زنغزور بين تركيا وأذربيجان مروراً بأرمينيا، سيعزز العلاقات بين الدولتين"، مشيراً إلى "أهمية تعزيز الصناعات الدفاعية وملف الطاقة بما يخدم مكانة الدولتين على المستوى الإقليمي والدولي".

وأضاف أردوغان، أن "بلاده ستواصل تعزيز علاقتها مع الشقيقة أذربيجان"، مشددا: "شعارنا هو: تركيا وأذربيجان دولتان وشعب واحد".

كما أعلن أردوغان، عن بدء العمل على إنشاء جامعة تركية أذربيجانية، وتدريب الأشقاء الأذربيجانيين في مجالات الصناعات الدفاعية.

وتحدث الرئيس التركي عن أهمية ممر زنغزور، لافتاً الى أنه "سيكسب الدولتين نقاطاً مهمة في مجالات الطريق البري وسكة الحديد، إضافة إلى تقديم التعليم والتدريب في مجالات الصناعات الدفاعية للشقيقة أذربيجان".

وأكدت مصادر مطلعة أن المؤتمر الصحفي المشترك بين الرئيسين تناول العديد من الملفات الهامة، من بينها الطاقة والصناعات الدفاعية، وقضايا إقليمية ودولية أخرى.