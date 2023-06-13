نتنياهو في نقاش سري :" ما يجري العمل عليه بين طهران وواشنطن ليس اتفاقا نوويا"

ويقول نتنياهو أن ما يجري العمل عليه "اتفاقية صغيرة" لا يمكن اعتباره اتفاقا نوويا

تطرق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في نقاش سري اليوم استمر ثلاث ساعات، الى الاتفاق الذي يتشكل بين الولايات المتحدة وايران وقال إن "الأمريكيين والإيرانيين في نقاشات على ’اتفافية صغيرة’ وليس اتفاقا". مسؤولون شاركوا في النقاش قالوا للقناة الإسرائيلية "13" إنه من خلال تصريحات يمكن الفهم بأن إسرائيل "لا يمكنها التعايش" مع التفاهمات في الاتفاق الذي يجري العمل على تشكيله.

وقال نتنياهو :"ما مطروح حاليا على جدول الأعمال بين واشنطن وطهران ليس اتفاقا نوويا، وانما اتفاق صغير" وأوضح أمام الحاضرين بأن الحديث يدور عن قضايا محددة مثل إطلاق سراح سجناء والإفراج عن أموال، مقابل موافقة إيرانية وقف عملية تخصيب اليورانيوم لمستويات مرتفعة.

وشدد نتنياهو أمام الحاضرين في النقاش أن "هذا ليس الاتفاق الذي نعرفه- هذا اتفاق صغير، وسنعرف كيف نتعامل معه". وقال ثلاثة مسؤولين لـ"13" تواجدوا في الجلسة إنه من الواضح من خلال كلام نتنياهو أن إسرائيل "لن تتعايش " على الاطلاق مع هذه التفاهمات التي تتشكل الآن بين ايران والولايات المتحدة.

ويشار الى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية كان تحدث الخميس الماضي مع وزير الخارجية الأمريكية انتوني بلينكن، وذكر البيان الصادر عن ديوانه أن نتنياهو "كرر موقفه الدائم أمام بلينكن وقال إن العودة الى الاتفاق النووي مع ايران لن يوقف البرنامج النووي الإيراني وأن أي تسوية مع ايران غير ملزمة لإسرائيل، والتي ستبذل أقصى جهودها للدفاع عن نفسها".

وذكر البيان الصادر أن نتنياهو عبر أمام بلينكن عن تقديره للتعاون العسكري والاستخباراتي بين إسرائيل والولايات المتحدة "الذي بلغ أعلى مستوياته على الإطلاق" وان الجانبين تحدثا حول التحديات والفرص في المنطقة. وعبر رئيس الحكومة عن تقديره للمحادثات الصريحة التي عقدت مؤخرا في واشنطن بين طواقم كلا البلدين والتنسيق الوثيق بين إسرائيل والولايات المتحدة. إضافة لذلك عرض نتنياهو دفع التعاون الإسرائيلي-الأمريكي بموضوع الذكاء الاصطناعي.