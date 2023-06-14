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سوريا: إصابة جندي بجروح خطيرة في قصف جوي منسوب لإسرائيل استهدف محيط دمشق

i24NEWS

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Des missiles volant dans le ciel près de l'aéroport international de Damas, en Syrie, lundi 21 janvier 2019.
SANA via APDes missiles volant dans le ciel près de l'aéroport international de Damas, en Syrie, lundi 21 janvier 2019.

قال مسؤول أمني سوري لوكالة الأنباء الروسية سبوتنيك، إن "أنظمة الدفاع الجوي تصدت لهجوم إسرائيلي على عدة مواقع في منطقة دمشق"

أفادت وسائل إعلام سورية، أن قصف جوي منسوب لإسرائيل إستهدف نقاطا قرب دمشق، في ساعات مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، حيث أصيب جندي سوري بجروح خطيرة.

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وكشف التلفزيون الرسمي السوري، عن سماع دوي انفجارات في محيط العاصمة دمشق، فيما نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر عسكري قوله إنه "حوالي الساعة 01:05 من فجر اليوم (22:05 الثلاثاء بتوقيت غرينتش) نفذت إسرائيل عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط جنوب غرب دمشق".

وفي نفس السياق، قال مسؤول أمني سوري لوكالة الأنباء الروسية سبوتنيك، إن "أنظمة الدفاع الجوي تصدت لهجوم إسرائيلي على عدة مواقع في منطقة دمشق". وتابع المسؤول الأمني أن "الهجوم نفذته طائرات تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي أطلقت عدة صواريخ على دفعتين، وتمكنت أنظمة الدفاع الجوي من اعتراض معظمها قبل أن تصل إلى أهداف".

بدوره، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أنّ القصف طال "مستودعات سلاح تابعة لمقاتلين موالين لإيران" وقد اندلعت النيران فيها.

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