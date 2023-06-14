لبنان: إعتقال صحفي بتهمة التجسس لصالح إسرائيل

بعد اختفاء الصحفي، خافت عائلته في البداية من تعرضه للاختطاف قبل أن تكتشف أنه قد تم اعتقاله من قبل الأجهزة الأمنية في البلاد.

أفادت وسائل إعلام لبنانية، أمس الثلاثاء، أن الأجهزة الأمنية اللبنانية، اعتقلت الصحفي في قناة الميادين التابعة لحزب الله، هيثم مزاحم، بتهمة التجسس لصالح إسرائيل.

ووفقًا لوسائل الإعلام الوطنية ، أزال الموقع على الفور جميع صوره من الأرشيف الرقمي، وبعد اختفاء الصحفي، خافت عائلته في البداية من تعرضه للاختطاف قبل أن تكتشف أنه قد تم اعتقاله من قبل الأجهزة الأمنية في البلاد.

وبحسب وسائل الإعلام، فإن مزاحم مرتبط بمركز البحوث الإسلامية ويقيم في مدينة مشغرة الواقعة في البقاع الجنوبي. وقالت مصادر مطلعة إنه "دعا في جميع مقالاته المنشورة على موقع قناة الميادين إلى انتفاضة ضد القيادة الفلسطينية باعتبارها عميلة لإسرائيل".

AP Photo/Bilal Hussein Supporters wave Lebanese and Hezbollah flags in the southern Beirut suburb of Dahiyeh, Lebanon.

يشار أن قناة الميادين يديرها الإعلامي السابق في قناة الجزيرة غسان بن جدو وقد أطلقها بعد الثورة السورية وتبنت موقفا مؤيدا لبشار الأسد.

وكانت قوات الأمن اللبنانية اعتقلت 185 مواطنا يشتبه في تعاونهم مع إسرائيل. حيث يمثل هذا الرقم رقما قياسيا مقارنة بالسنوات السابقة. كما تم اعتقال أكثر من 100 شخص بتهمة التجسس لصالح إسرائيل في لبنان بين أبريل/نيسان 2009 و 2014 ، وكان الغالبية العظمى من العسكريين أو الإعلاميين.