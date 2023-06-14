البرلمان الإسرائيلي يصوت على مرشحي لجنة اختيار القضاة

وسينطلق التصويت قبل وقت قصير من الظهر (بالتوقيت المحلي) ومن المتوقع أن يستمر 3 ساعات. تم الانتهاء من قائمة 9 مرشحين لشغل مكانين في اللجنة يوم الاثنين.

من المقرر أن يصوت الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، لاختيار أعضاء جدد في لجنة اختيار القضاة التي كانت محور جدل الإصلاح القضائي.

وسينطلق التصويت قبل وقت قصير من الظهر (بالتوقيت المحلي) ومن المتوقع أن يستمر 3 ساعات. تم الانتهاء من قائمة 9 مرشحين لشغل مكانين في اللجنة يوم الاثنين.

تقليديا، يتم منح أحد المقاعد لعضو من المعارضة. ويجب أن يكون أحد المرشحين على الأقل من الإناث.

لكن هذه المرة، تضم قائمة مرشحي الكنيست عضوًا معارضًا واحدًا فقط مع الأغلبية من حزب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الليكود: كارين الحرّار (يش عتيد) ، أفيهاي بورون (الليكود) ، تالي غوتليف (الليكود) ، أوريل بوسو ( شاس) ، ليمور سون هار ملك (عوتسما يهوديت) ، موشيه سعادة (الليكود) ، ايلي دلال (الليكود) ، موشيه باسال (الليكود) ، يتسحاق كروزر (عوتسما يهوديت).

بالإضافة إلى عضوين في البرلمان، تضم اللجنة أيضًا رئيس محكمة العدل العليا، وقاضيين، ومحامين اثنين من نقابة المحامين، ووزير القضاء ووزير آخر. وتقوم الهيئة بالتعيينات في المحكمة العليا وتختار قضاة المحكمة الأدنى.

في وقت سابق من كانون الثاني/يناير، تقدم وزيرالقضاء الإسرائيلي ياريف ليفين، باقتراح إصلاح قضائي يتضمن تغيير قواعد لجنة اختيار القضاة. ويجادل أنصار ليفين بأن المحامين والقضاة في اللجنة يمكن أن يشكلوا أغلبية لتسمية المرشحين الذين يفضلونهم دون مراعاة إرادة الناخبين الذين يمثلهم المشرعون.

ومع ذلك، أثار اقتراح تغيير تكوين اللجنة إلى جانب جوانب أخرى من الإصلاح احتجاجات حاشدة في إسرائيل استمرت لمدة 23 أسبوعا على الرغم من أن نتنياهو أوقف تقدم التشريع في مارس/آذار للسماح للائتلاف والمعارضة بالتوصل إلى حل.