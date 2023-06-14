من هي الدولة العربية الجديدة التي ستستأنف علاقاتها ايران؟

تأتي هذه التطورات في أعقاب استئناف الجمهورية الإسلامية علاقاتها مع المملكة العربية السعودية

على ضوء التطورات الديبلوماسية خلال الفترة الأخيرة في الشرق الأوسط، والذي يأتي بعد استئناف ايران علاقاتها مع المملكة العربية السعودية، قال ديبلوماسي أمريكي رفيع لقناة "العربية" أن الجمهورية الإسلامية ستستأنف علاقاتها قريبا مع دولة عربية أخرى.

وأشار المسؤول الأمريكي أنه من الممكن أن تكون الدولة العربية التي ستستأنف علاقاتها مع طهران هي البحرين. وقال :"استئناف العلاقات سيحدث قريبا"، وكانت البحرين قطعت علاقاتها مع ايران عام 2016، بعد يوم من قيام السعودية بذلك، والذي جاء بعد الاعتداء على السفارة السعودية في طهران.

وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني ، صرح أمس أن "مسؤولين رسميين في البحرين عبروا عن استعدادهم إصلاح العلاقات، وايران معنية بالتأكيد توسيع علاقاتها مع كافة الدول الإسلامية والعربية".

كما ذكرت تقارير سابقة أنه من المتوقع استئناف العلاقات بين مصر وايران، وتعيين سفيرين لكلا البلدين في غضون أشهر. مسؤولون مصريون قالوا لموقع The National إن" تم الاتفاق مبدئيا على إقامة اجتماع بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الإيراني إبراهيم رئيسي" وإن الاجتماع من المتوقع أن يحدث حتى نهاية العام الحالي.

من جانبها ، أكدت إيران أنها مهتمة بتحسين العلاقات مع مصر ، الا انه من ناحية أخرى ، التزمت الحكومة المصرية الصمت فيما يتعلق بموضوع العلاقات مع إيران ، لكن وسائل إعلام محلية كانت تناقل في الأسابيع الأخيرة الحلقة المتوقعة للعلاقات.