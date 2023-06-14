محكمة إسرائيلية تفرض على السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير دفع تعويضات لمرشدين سياحيين إسرائيليين

جاء هذا بسبب خسارتهم جزء كبير من مدخولهم جراء اندلاع الانتفاضة الثانية

قبل رئيس المحكمة المركزية في القدس اليوم الدعوى التي قدمتها منظمة "شورات هادين" وفرض دفع تعويضات على السلطة الفلسطينية بعد الضرر الذي لحق بمصدر عيشهم عن طريق السياحة الوافدة الى اسرائيل خلال فترة الانتفاضة الثانية.

وقضت المحكمة المركزية في القدس أمس بأن على السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية تقديم تعويضات بقيمة أربعة ملايين شاقل الى عشرات المرشدين السياحيين الإسرئيليين، بسبب الضرر الاقتصادي الذي تكبدوه خلال فترة الانتفاضة الثانية، ابتداء من شهر تشرين أول/اكتوبر 2000 حتى شهر أيار /مايو 2002.

اتخذ القرار في إطار دعوى قدمتها منظمة "شورات هادين" من عام 2003 باسم 59 مرشد سياحي من كافة أنحاء البلاد، والذين توفي قسم منهم على مدار السنوات الماضية.

قبل رئيس المحكمة المركزية في القدس القاضي موشيه سوفال موقع الادعاء الذي قال إن "اعمال العنف التي وقعت في إطار الانتفاضة بتشجيع ودعم السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية تسببت بضرر اقتصادي كبير لكل قطاع السياحة في إسرائيل، وشمل ذلك المرشدين السياحيين، حيث أن انخفاض عدد السياح القادمين الى إسرائيل وكمية السياحة داخل إسرائيل خفضت عملهم بصورة كبيرة وتسببت بخسارة كبيرة لهم".