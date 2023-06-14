تحقيق الجيش الإسرائيلي: إطلاق النار على الطفل الفلسطيني جراء خطأ في التعرف على مصدر النيران

وبحسب التحقيق، فقد أصيب الطفل البالغ من العمر 3 سنوات ووالده بطريق الخطأ حيث ظنوا أنهما مسلحين تم إطلاق النار عليهما في موقع عسكري بالقرب من المستوطنة.

نشر الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، ملخص التحقيق في مقتل الطفل الفلسطيني محمد التميمي (3 سنوات) الذي قتل في وقت سابق من هذا الشهر، وذلك خلال اشتباكات بين مسلحين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي في قرية النبي صالح في الضفة الغربية، حيث داهمت قوة عسكرية بعد محاولة تنفيذ هجوم عدائي في مستوطنة "نفيه تسوف" القريبة من القرية.

وبحسب تحقيق الجيش الإسرائيلي، فقد أصيب الطفل البالغ من العمر 3 سنوات ووالده عن طريق الخطأ بعد أن ظن الجنود خطأ أنهما المسلحان اللذان أطلقا النار في وقت سابق باتجاه موقع عسكري وكانت القوة العسكرية الاسرائيلية تبحث عنهما.

ونقلت مروحية عسكرية الطفل إلى المستشفى لكنه توفي متأثرا بجراحه بعد عدة أيام.

وبحسب تحقيق الجيش الاسرائيلي اتضح وجود فجوات بالتبليغات والتواصل بين القوات في الميدان أدى الى اتخاذ قرارات خاطئة. وفي أعقاب صدور النتائج، أقر قائد وحدة "كفير" المقدم شارون التيت توبيخ ضابط في الفرقة العسكرية الإسرائيلية بعد "اطلاقه النار في الهواء بصورة تتنافى مع التعليمات" وذلك خلال الحادث الذي قتل فيه الطفل محمد التميمي (3 سنوات).

ويتضح من خلال نتائج التحقيق أن جندية مكلفة بالمراقبة أبلغت أنه تم رصد مسلحين يطلقان النار تجاه المستوطنة وتجاه برج المراقبة. القوة التي قامت بحراسة موقع المراقبة تلقت التبليغ وسمعت إطلاق النار، لكنها لم تميز مصدر إطلاق النار. وصل أحد ضباط الفرقة إلى المكان وباشر أعمال تمشيط في محيط القرية سعيا للعثور على مسلحين.

خلال عمليات التمشيط، رصدت مركبة مشبوهة وأطلق النار بالهواء بصورة تتنافى مع التعليمات. خلال هذا المجندات في برج المراقبة رصدن هروب مسلحين. وذكر بيان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنه "نتائج التحقيق أحيلت الى النيابة العسكرية للنظر بها، لاتخاذ قرار بشأن فتح تحقيق للجيش الإسرائيلي لتوضيح ملابسات القضية".

واعتقلت قوات الجيش الإسرائيلي بعد حوالي أسبوع من الحادث، عددا من المشتبه بهم في الضلوع بإطلاق النار على المستوطنة والموقع العسكري ونقلتهم لاستجوابهم"، حسب ما جاء في تقرير تحقيق الجيش الإسرائيلي.