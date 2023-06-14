سكاي سونيك الجواب على فتّاح الإيراني: رفائيل الإسرائيلية تكشف عن صاروخ اعتراضي فرط صوتي

سيتم الكشف عن هذا النظام الثوري رسميًا لأول مرة في معرض باريس الجوي، أحد أكبر معارض الطيران في العالم، والذي سيفتتح الأسبوع المقبل.

أعلنت شركة شركة رافائيل المتخصصة بصناعة الأسلحة المتقدمة وهي شركة رائدة في مجال التكنولوجيا الدفاعية، اليوم أنها طورت صاروخًا اعتراضيًا متقدمًا، يُدعى "Sky Sonic"، كاستجابة دفاعية رائدة للتهديد المتزايد للصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت.

سيتم الكشف عن هذا النظام الثوري رسميًا لأول مرة في معرض باريس الجوي، أحد أكبر معارض الطيران في العالم، والذي سيفتتح الأسبوع المقبل.

يمثل صاروخ Sky Sonic المعترض قفزة تقنية كبيرة في مجال الدفاع الصاروخي الذي تفوق سرعته سرعة الصوت. تم تصميمه بقدرة استثنائية على المناورة وقدرات عالية السرعة، وهو يعمل بشكل فعال على تحييد الصواريخ التي تفوق سرعة الصوت، التي تنتقل بسرعة عشرة أضعاف سرعة الصوت، بدقة لا مثيل لها. سيعرض جناح رافائيل في معرض باريس الجوي الصاروخ المعترض، مما يسلط الضوء على التزام الشركة بتخطي حدود تكنولوجيا الدفاع الجوي.

على مدى السنوات الماضية، تصاعد التهديد الذي تشكله الصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، مما استدعى اتخاذ تدابير استباقية لحماية الأمن القومي. رفائيل، المعروفة بإسهاماتها الرائدة في مجال أنظمة الدفاع مثل "القبة الحديدية" الشهيرة، و "مقلاع داوود"/ "David's Sling"، ونظام "الشعاع الحديدي" / "Iron Beam" المتطور القائم على الليزر، تفخر بكونها في طليعة تطوير حل فعال لمواجهة التهديدات التي تفوق سرعة الصوت.

قال الدكتور يوفال شتاينتس، رئيس "رافائيل" إن الشركة سجلت زيادة ملحوظة واهتماما متزايدا على الساحة الدولية بقدرات تشغيلية مثبتة وواقع جيوسياسي خلق العديد من الفرص. نحن نتابع التطورات والتهديدات الناشئة في السياق الأمني الحالي وتطور أنظمة الدفاع الأكثر تقدمًا". مشروع سكاي سونيك هو تطوير مبتكر وفريد من نوعه لتهديد الأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت.

يُذكر أن إيران كشفت قبل نحو أسبوع عن أحدث صاروخ في ترسانتها وهو صاروخ فتاح الفرط صوتي (هايبر سونيك) الذي تبلغ سرعته 13 ماخ أي 13 مرة ضعف سرعة الصوت، وفق تقارير إيرانية.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة رافائيل أن طلبات شراء هذه الأنظمة تحطم الأرقام القياسية "ولأول مرة نقف على طلبيات لامتلاكها تزيد عن 40 مليار".

تتعاطى الصواريخ الفائقة السرعة مع مجموعة جديدة من التهديدات، بما في ذلك صواريخ كروز الجوية التي تفوق سرعتها سرعة الصوت والطائرات الشراعية والطرادات التي تسافر بسرعات لا تصدق مع الحفاظ على دقة استثنائية وقدرة على المناورة. على عكس الصواريخ الباليستية، تتمتع الصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت بالقدرة على تغيير مسارها في منتصف الرحلة. وبالتالي، فإن الدفاع الناجح ضد التهديدات التي تفوق سرعة الصوت يتطلب نهجًا متعدد الأوجه لا يقتصر على مواجهة سرعتها فحسب، بل يشمل أيضًا تتبع مسارات رحلاتها غير المتوقعة واكتشافها واعتراضها بشكل فعال.

سيوفر معرض باريس الجوي، وهو أكبر معرض طيران في العالم، منصة ممتازة لشركة رافائيل لعرض مجموعتها الواسعة من الأنظمة والقدرات المتقدمة. بعد توقف دام أربع سنوات بسبب الوباء العالمي، سيقدم المعرض لأول مرة حلول وأنظمة رفائيل الفريدة. سيحظى زوار جناح رفائيل بفرصة تجربة نظام "القبة الحديدية" ونظام "David's Sling" ونظام الدفاع الجوي بالليزر "Iron Beam" بالإضافة إلى الميزات المتقدمة لصواريخ "SPIKE" المدمجة في طائرات الهليكوبتر والأنظمة التكميلية للمنصات الجوية وأكثر من ذلك بكثير.