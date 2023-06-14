"السلام الذي نزرعه بمساعدة اتفاقيات إبراهيم سيؤدي إلى عالم سيرثه أطفالنا. سنزودهم بعالم من التفاهم والازدهار والوئام ".

بأربع لغات دعا عضو الكنيست الإسرائيلي دان إيلوز أعضاء البرلمان من جميع دول العالم، اليوم الأربعاء، على" الانضمام إلى اتفاقيات إبراهيم وتطبيع العلاقات مع إسرائيل"وطالبهم بحث "حكوماتكم على أن تكون في الجانب الصحيح من التاريخ".

جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي لحوار الأديان المنعقد في مدينة مراكش بالمغرب من 13 إلى 15 يونيو/حزيران الجاري.

وأشار إلوز ، رئيس تجمع "اتفاقيات إبراهيم" في الكنيست الإسرائيلي، إلى أهمية الاتفاقات التي تعزز السلام في الشرق الأوسط.

"السلام الجديد الذي أنشأناه مهم إلى أبعد من الفوائد المادية التي نتمتع بها. إنه مبني على القيم المشتركة والتقدير المتبادل لخلافاتنا. بصفتي إسرائيليًا فخورًا، أقف أمامكم اليوم ، في المغرب ، بلد عربي فخور ، كما شاهدًا على السلام الذي يمكننا تحقيقه عندما نركز على القيم التي نتشاركها ".

وفال إيلوز"السلام الذي نزرعه بمساعدة اتفاقيات إبراهيم سيؤدي إلى عالم سيرثه أطفالنا. سنزودهم بعالم من التفاهم والازدهار والوئام ".

في وقت سابق من هذا العام ، أعلن إلوز عن تشكيل تجمع قال إنه سيعمل على تعزيز "العلاقة مع الجاليات اليهودية في جميع أنحاء العالم".

وفي السياق أكد رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، دوراتي باتشيكو،على أن "مراكش مدينة سادت فيها قيم التسامح والتعايش على الدوام".وأضاف السيد باتشيكو في تصريح على هامش أشغال المؤتمر الذي ينظمه، تحت الرعاية السامية لجلالة الملك، الاتحاد البرلماني الدولي والبرلمان المغربي، أن المدينة الحمراء هي الفضاء الامثل للقاء بين صانعي القرار السياسي والدبلوماسيين والبرلمانيين والأطراف الفاعلة بالمجتمع المدني في إطار هذا المؤتمر”.

ويشكل المؤتمر لحظة رفيعة لتثمين العمل المشترك بغية تحقيق التعايش المستدام وبناء مجتمعات أكثر سلاما وتسامحا، ستعيشها مراكش الحمراء على مدى ثلاثة أيام، وستحتفي خلالها بالتنوع الثقافي والديني بجميع أشكاله، وتنير الطريق لمكافحة جميع أشكال التمييز وما يتصل به من تعصب وكراهية وتطرف وأعمال عنف ضد الناس على أساس أصلهم العرقي أو لون بشرتهم أو دينهم أو معتقدهم.

ويتطلع المؤتمر الذي ينظم بشراكة مع منظمة أديان من أجل السلام، وبدعم من تحالف الحضارات التابع لمنظمة الأمم المتحدة والرابطة المحمدية للعلماء، حسب المنظمين، إلى إعادة التأكيد وتوطيد القيم والمبادئ المشتركة المتمثلة في السلام والإنسانية والأخوة والتعاون بين الثقافات والأديان والأمم، والتركيز على التعليم والعلوم بوصفهما أساسا هاماً للسلام ووسيلة لمكافحة مختلف أشكال التعصب.

وعلى امتداد الأيام الثلاثة للمناقشات وتبادل الآراء والأفكار، سيحدد المشاركون محاور التعاون في مجالات من قبيل تعزيز السلام، ودولة الحق والقانون، وبناء مستقبل مشترك، والمساواة بين الجنسين، ومشاركة الشباب، والثقة والاعتراف المتبادل، والتضامن والاندماج، على أن يتوج المؤتمر باعتماد إعلان رفيع المستوى.