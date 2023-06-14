توقعت الوثيقة أن تسلَّم هذه المنظومة نهاية العام 2025، مشيرة إلى أنه يتوقع أن تكلّف منظومة "آرو-3" مبلغا يصل مجموعه إلى 3,99 مليارات يورو،

وافقت لجنة الموازنة في مجلس النواب الألماني (بوندستاغ) الأربعاء على رصد دفعة أولى لشراء منظومة إسرائيلية مضادة للصواريخ"آرو-3" بقيمة حوالى أربعة مليارات يورو مجهّزة برادارات وقاذفات صواريخ موجهة قادرة على تدمير أهداف خارج الغلاف الجوي، وذلك في إطار إعادة تسلّح البلاد المقرر بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، وفق ما أفادت مصادر برلمانية.

وتبلغ قيمة هذه الدفعة المسبقة التي تمت الموافقة عليها الأربعاء 560 مليون يورو، وفق ما علمت وكالة فرانس برس الثلاثاء.

وأشارت وزارة المال الألمانية في وثيقة مخصصة للجنة الموازنة اطلعت عليها فرانس برس، إلى أن الحكومة "تعتزم إنشاء قدرة مضادة للصواريخ في أسرع وقت ممكن عبر الاستحواذ على منظومة آرو".

ومن شأن هذه المنظومة الإسرائيلية أن "تساهم في حماية ألمانيا والشعب وبنى تحتية حيوية من الصواريخ البالستية" بحسب هذه الوثيقة.وتوقعت الوثيقة أن تسلَّم هذه المنظومة نهاية العام 2025، مشيرة إلى أنه يتوقع أن تكلّف منظومة "آرو-3" مبلغا يصل مجموعه إلى 3,99 مليارات يورو، أي أكثر بمليار يورو مقارنة بالتقديرات الأولية.

وبعد عقود من استثمار محدود في الدفاع، غيّرت ألمانيا سياستها في هذا الشأن بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط/فبراير 2022.

وكانت شركة صناعات الفضاء الإسرائيلية (IAI)قد طورت منظومة "آرو" بالتعاون مع شركة "بوينغ" الأميركية لصناعة الطائرات. وتستخدم هذه المنظومة في القواعد الجوية الإسرائيلية منذ العام 2017، وهي مصممة للدفاع الصاروخي البعيد المدى.

وفي السياق تضاعفت الصادرات الأمنية والعسكرية الإسرائيلية في أقل من عقد وزادت بنسبة 50 في المئة في 3 سنوات. وبحسب المعطيات فإن حوالي ربع الاتفاقات الموقعة في عام 2022 – مركبات تُشغّل عن بعد وطائرات بدون طيار.

وعقب وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت على التقرير بالقول: "البيانات الرائعة التي كشفت عنها المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، والتي وصلت إلى آفاق جديدة في الصادرات الأمنية، تدل على قوة دولة إسرائيل وقدراتها التكنولوجية الممتازة. من خلال الإبداع والابتكار لكل من جهاز الأمن الإسرائيلي ووزارة الأمن، فإننا لا نتفوق على خصومنا فحسب، بل نحافظ أيضًا على تفوقنا النوعي".