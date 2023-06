المرشد الأعلى الإيراني: الضفة الغربية ساحة معركة رئيسية للفصائل الفلسطينية ضد إسرائيل

قال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي الأربعاء، في بيان "إن الضفة الغربية هي ساحة معركة رئيسية للفصائل الفلسطينية ضد إسرائيل".

ويأتي البيان بعد أن التقى خامنئي ظهر اليوم زعيم الجهاد الإسلامي الفلسطيني زياد النخالة في طهران. وخلال الاجتماع هنأ خامنئي المجموعة على الحملة الأخيرة في غزة وقال: "تقاعس العدو اليوم يظهر أن فصائل المقاومة تعرف الطريق الصحيح".