المرشد الأعلى الإيراني: الضفة الغربية ساحة معركة رئيسية للفصائل الفلسطينية ضد إسرائيل

لطالما حاولت حماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني المدعوم من إيران تعزيز موطئ قدمها في الضفة الغربية، وقد تشير هذه التصريحات إلى الدعم الإيراني المتزايد لذلك.

قال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي الأربعاء، في بيان "إن الضفة الغربية هي ساحة معركة رئيسية للفصائل الفلسطينية ضد إسرائيل".

ويأتي البيان بعد أن التقى خامنئي ظهر اليوم زعيم الجهاد الإسلامي الفلسطيني زياد النخالة في طهران. وخلال الاجتماع هنأ خامنئي المجموعة على الحملة الأخيرة في غزة وقال: "تقاعس العدو اليوم يظهر أن فصائل المقاومة تعرف الطريق الصحيح".

https://twitter.com/i/web/status/1669022330847207424 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

لطالما حاولت حماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني المدعوم من إيران تعزيز موطئ قدمها في الضفة الغربية، وتشير هذه التصريحات بوضوح إلى الدعم الإيراني المتزايد لذلك.

ووفق النشر في الميدان فقد قال خامنئي لممثلي الفصائل إنّ "قوة ومصداقية فصائل المقاومة الفلسطينية والجهاد الإسلامي تزداد يوماً بعد يوم، الأمر الذي أكّدته الهزيمة الأخيرة للاحتلال الإسرائيلي في معركة غزة الأخيرة"، مبيّناً "ضرورة استمرار هذا المسار".

كما أعلى المرشد الأعلى من شأن المعركة التي خاضها الجهاد الإسلامي في أيار حين افتتحت إسرائيل عملية عسكرية بعنوان "درع وسهم" استهدفت قيادات الجهاد الإسلامي، حيث قال "حركة الجهاد قدّمت اختباراً جيداً في معركة ثأر الأحرار"، وأن قادة إسرائيل "لديهم الحق في القلق من إمكانية عدم رؤية الكيان الإسرائيلي في عامه الثمانين، إذ تغيرت ظروف الكيان مقارنةً بما كان عليه قبل 70 عاماً".

وشدد خامنئي على أهمية توحيد العمل في الساحة السياسية والميدانية وأنّ "إيران ستبقى مستمرة في دعمها لشعب فلسطين وفصائل المقاومة".

وكان الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة قد قال في رسالة وجهها للرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي في وقت سابق من العام الجاري أن "دعم إيران وتأييدها المستمر للشعب الفلسطيني ومقاومته له الدور الأبرز والأهم في صمود الشعب الفلسطيني واستمرار جهاده".

تلقى الجهاد الإسلامي من إسرائيل ضربة قاصمة أجهزت على ستة من قيادات الصف الأول بفاصل يومين أو ثلاثة خلال عملية الدرع والسهم الأخيرة. ونأت حماس بنفسها عن المشاركة في القتال وسط دعوات من إسرائيل لها للبقاء على الحياد، خصوصا وأن الجهاد الإسلامي تبنى عمليات إطلاق الصواريخ العشوائية على إسرائيل بمناسبات مختلفة، استوجب الرد عليها إسرائيليا عقب الصواريخ التي أطلقت تجاه جنوب إسرائيل بعيد انتشار نبأ وفاة الأسير الفلسطيني خضر عدنان بعد إضراب طويل عن الطعام.