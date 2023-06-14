تقرير: معدلات وفيات المهاجرين على طرق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الأعلى منذ عام 2017

"ما يصل إلى 84 في المائة من الذين لقوا حتفهم على طول الطرق البحرية ما زالوا مجهولين، تاركين العائلات اليائسة في البحث عن إجابات".

توفي ما يقرب من 3800 شخص على طرق الهجرة داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنها في عام 2022، وهو أعلى رقم مسجل منذ خمس سنوات، وفقًا لتقرير صدر يوم الثلاثاء عن المنظمة الدولية للهجرة (IOM).

سجل مشروع المهاجرين المفقودين التابع لوكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة 3789 حالة وفاة العام الماضي على طول الطرق البحرية والبرية في المنطقة، بما في ذلك عبور الصحراء الكبرى والبحر الأبيض المتوسط.

قال عثمان بلبيسي، المدير الإقليمي لمنظمة الهجرة الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA): "إن هذا العدد المقلق للوفيات على طرق الهجرة داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنها يتطلب اهتمامًا فوريًا وجهودًا متضافرة لتعزيز سلامة وحماية المهاجرين".

وقالت الوكالة إن عدد القتلى المسجل - الذي كان أعلى بنسبة 11 في المائة من الرقم المسجل في عام 2021 والأعلى منذ 4255 تم توثيقه قبل ست سنوات - من المرجح أن يكون أعلى بكثير في الواقع بسبب البيانات الرسمية النادرة ومحدودية الوصول إلى طرق الهجرة للمجتمع المدني والمنظمات الدولية.

وفقًا لتقرير المنظمة الدولية للهجرة، تم تسجيل أكبر عدد من الوفيات على الطرق البرية في المنطقة العام الماضي في اليمن الذي مزقته الحرب، حيث زاد العنف الموجه ضد المهاجرين. على الطرق البحرية من المنطقة إلى أوروبا، سجلت المنظمة الدولية للهجرة زيادة في الحوادث المميتة على القوارب التي تسافر إلى اليونان وإيطاليا من لبنان.

وقال تقرير المنظمة الدولية للهجرة "ما يصل إلى 84 في المائة من الذين لقوا حتفهم على طول الطرق البحرية ما زالوا مجهولين، تاركين العائلات اليائسة في البحث عن إجابات".

في وقت سابق من هذا العام، قالت المنظمة الدولية للهجرة في الفترة ما بين يناير ومارس 2023، غرق أكثر من 400 مهاجر ولاجئ أثناء محاولتهم العبور المحفوف بالمخاطر من شمال إفريقيا إلى أوروبا - وهو أكبر عدد من القتلى في السنوات الست الماضية خلال ثلاثة أشهر.