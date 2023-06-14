مجلس النواب الأمريكي يمرر مشروع قانون لإنشاء مبعوث خاص لـ"اتفاقيات إبراهيم"

وافق مجلس النواب الأمريكي، بتصويت 413 صوتًا، مقابل رفض 13، وامتناع ثمانية أعضاء،على تمرير مشروع قانون لإنشاء منصب المبعوث

وافق مجلس النواب الأمريكي، بتصويت 413 صوتًا، مقابل رفض 13، وامتناع ثمانية أعضاء،على تمرير مشروع قانون لإنشاء منصب مبعوث خاص جديد في وزارة الخارجية الامريكية مخصصا لـ"اتفاقيات "إبراهيم"بهدف دمج إسرائيل حليفة اشنطن بشكل مستمر في منطقة الشرق الأوسط الكبير.

وسيتكليف المبعوث الخاص "بتشجيع دول أخرى على أن تحذو حذو الإمارات العربية المتحدة والمغرب والبحرين في تطبيع العلاقات مع إسرائيل، وتعزيز الاتفاقيات القائمة بين إسرائيل والدول ذات الأغلبية المسلمة مع تنسيق الجهود عبر الحكومة الأمريكية والمشاركة دبلوماسيًا مع الحكومات الأجنبية والمنظمات غير الحكومية وأصحاب المصلحة الآخرين"

ويدعو التشريع المبعوث - المعين من قبل الرئيس الأمريكي، والذي أكده مجلس الشيوخ ويقدم تقاريره مباشرة إلى وزير الخارجية - ليكون مسؤولاً عن التنسيق نيابة عن حكومة الولايات المتحدة مع السفراء الإقليميين والمنظمات غير الحكومية وأصحاب المصلحة الآخرين لتعزيز وتوسيع نطاق المواثيق.

وقدم المشروع في مجلس النواب الأمريكي بشكل ثنائي الحزبية من الجمهوريين، برعاية النائب الديمقراطي ريتشي توريس (ولاية نيويورك) والجمهوري مايك لولر (ولاية نيويورك أيضا)، وكلا النائبين معروف بعلاقاته القوية مع منظمة اللوبي الإسرائيلي "إيباك" التي تقدم لهما "دعما كبيرا".

وقدم المشروع في مجلس النواب الأمريكي النائب الديمقراطي ريتشي توريس والجمهوري مايك لولر عن ولاية كاليفورنيا مطالبين إدارة بايدن بإعطاء الأولوية "للتكامل الإقليمي لإسرائيل".

وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قد تعهد في خطابه أمام إيباك الأسبوع المنصرم بأنه "سننشئ قريبًا منصبًا جديدًا لتعزيز دبلوماسيتنا ومشاركتنا مع الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية، وكلها تعمل نحو منطقة أكثر سلمًا وأكثر ارتباطًا من أجل تحقيق تقدم تاريخي كبير لتعميق وتوسيع اتفاقيات إبراهيم، بناء على عمل إدارة ترامب".

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