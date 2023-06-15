الضفة الغربية: الجيش الإسرائيلي يهدم منزل أحد منفذي عملية مسلحة أودت بحياة جندي

هدمت قوات الجيش الإسرائيلي معززة بفرقة من حرس الحدود الخميس، منزل الفلسطيني أسامة الطويل في حي رفيديا بمدينة نابلس

هدمت قوات الجيش الإسرائيلي معززة بفرقة من حرس الحدود الخميس، منزل الفلسطيني أسامة الطويل في حي رفيديا بمدينة نابلس. ونفذ فلسطينيان مسلحان عملية إطلاق نار في 11 تشرين الأول (أكتوبر) العام الفائت، قُتل خلالها جندي "سييريت جفعاتي" عيدو باروخ.

IDF spokesperson Unit الجيش الإسرائيلي يهدم منزل منفذ عملية مسلحة قتل فيها الرقيب عيدو باروخ، حي رفيديا نابلس، 15 حزيران 2023.

سُمع بعد وصول القوات إلى المكان صوت إطلاق نار خلال عملية هدم المنزل، وأطلق مسلحون فلسطينيون النار على القوات، ولحقت أضرار بالسيارات العسكرية. رد بعدها المقاتلون بوسائل تفريق المظاهرات وإطلاق النار على المسلحين وتم الكشف عن إصابات.

IDF spokesperson Unit الجيش الإسرائيلي يهدم منزل منفذ عملية مسلحة قتل فيها الرقيب عيدو باروخ، حي رفيديا نابلس، 15 حزيران 2023.

كما ألقى المشتبه بهم متفجرات وأطلقوا مفرقعات نارية وزجاجات حارقة على المقاتلين.

وكانت قوات الأمن الإسرائيلية قد اعتقلت في شباط الفائت فلسطينيين يُشتبه بتورطهما بتنفيذ هجوم إطلاق نار أسفر عن مقتل الرقيب أول عيدو باروخ (21 عاما) في أكتوبر الماضي قرب مستوطنة شافي شومرون.

ووفقا للجيش فإن المتورطين في تلك العملية هما عبد الكامل جوري وأسامة الطويل من سكان نابلس في الضفة الغربية. ووفق التقديرات فإن كلاهما عضوين في مجموعة "عرين الأسود" ومقرها نابلس وقد أعلنت عن مسؤوليتها عن قتل الرقيب أول عيدو في حينه.