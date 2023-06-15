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وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان يزور طهران السبت

i24news

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تُظهر هذه الصورة المنشورة التي قدمتها وزارة الخارجية الإيرانية وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان (إلى اليمين) ووزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (إلى اليسار) يجتمعان في بكين في 6 أبريل 2023.
IRANIAN FOREIGN MINISTRY / AFPتُظهر هذه الصورة المنشورة التي قدمتها وزارة الخارجية الإيرانية وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان (إلى اليمين) ووزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (إلى اليسار) يجتمعان في بكين في 6 أبريل 2023.

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أنّ ابن فرحان "سيزور طهران في وقت قريب تلبيةً لدعوة نظيره الإيراني عبد اللهيان، وللمشاركة في افتتاح سفارة الرياض فيها

من المقرر أن يتوجه وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان لزيارة طهران يوم السبت المقبل"، ونقلت عن مصادر قولها: "قد تتم إعادة افتتاح السفارة السعودية خلال الزيارة"، وفق النشر في وكالة تسنيم الإيرانية.

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سبق أن تم الإعلان الإثنين الماضي على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني عن زيارة مرتقبة يجريها وزير الخارجية السعودي إلى إيران "قريبا". وأضاف كنعاني أنّ ابن فرحان "سيزور طهران في وقت قريب تلبيةً لدعوة نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، وللمشاركة في افتتاح سفارة الرياض فيها".

وتأتي الزيارة بعد ثلاثة أشهر من إعلان الرياض وطهران عن اتفاق تطبيع بوساطة الصين، أنهى سنوات من العداء بين البلدين.

في الأسبوع الماضي، أعادت إيران فتح سفارتها في الرياض. ولم تؤكد المملكة العربية السعودية بعد موعد افتتاح سفارتها في طهران أو اختيارها لمنصب السفير. وكان عبد اللهيان قد قال إن"ايران ستقدم قريبا السفير الجديد في السعودية"، كما أشار إلى أن "فتح السفارات والقنصليات في البلدين سيستكمل خلال الأيام القادمة".

في وقت سابق من نيسان/أبريل، زار وفد سعودي العاصمة الإيرانية. كما قبلت إيران الدعوة الموجهة للرئيس إبراهيم رئيسي لزيارة المملكة العربية السعودية بعد دعوة من الملك سلمان.

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