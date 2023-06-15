تقرير: محادثات حول زيارة بنيامين نتنياهو لتركيا في الأسابيع المقبلة

تأتي هذه المعلومات في الوقت الذي التقى فيه وزير الخارجية إيلي كوهين، الخميس، بالوزير الجديد للخارجية التركية هاكان فيدان، وهنأه على توليه منصبه

كشف الصحفي السياسي باراك ديفيد، مساء اليوم الخميس، أن محادثات تجري بين مكتبي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس التركي رجب طيب اردوغان بشأن زيارة محتملة لنتنياهو إلى تركيا في الأسابيع الوشيكة

وتأتي هذه المعلومات في الوقت الذي التقى فيه وزير الخارجية إيلي كوهين، الخميس، بالوزير الجديد للخارجية التركية هاكان فيدان، وهنأه على توليه منصبه، "ناقش الرجلان أهمية العلاقات الثنائية للاستقرار الإقليمي وسبل تطويرها"

وقال إيلي كوهين إن "استئناف الرحلات الجوية لشركات الطيران الإسرائيلية سيطور العلاقات السياحية بين البلدين ويعزز الصداقة بين البلدين". وفقًا لبيان وزارة الخارجية، شكر فيدان كوهين على المساعدة الإسرائيلية بعد الزلازل المميتة التي هزت البلاد في فبراير.

وكانالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد عين فيدين وزيرا جديدا للخارجية الأسبوع المنصرم بعد إعادة انتخابه في مايو.

أكملت إسرائيل وتركيا الاستئناف الكامل للعلاقات الدبلوماسية في يناير بعد عدة سنوات من الأزمة.