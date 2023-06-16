استطلاع اسرائيلي: غانتس يزيد قوته ونتنياهو يواصل التراجع

حزب الليكود يواصل تراجعه في استطلاعات الرأي ونتنياهو يخسر رئاسة الحكومة

تستمر قوة حزب معسكر الدولة في النمو بشكل أقوى، حيث وصل إلى ذروة 32 مقعدًا في الاستطلاع الحالي - بينما يفقد الليكود مقعدين (أقل من 24 مقعدًا)، وكذلك الأمر حزب "يش عتيد" بقيادة لابيد الذي حصل انخفض إلى 17مقعدًأ مقارنة بالاستطلاع السابق. هذا بحسب استطلاع "معاريف" الذي أجراه مدير معهد "بانلس بوليتكس" الدكتور مناحيم لازار.

Olivier Fitoussi/Flash90 نتنياهو يجيب على أسئلة الصحفيين في مؤتمر صحفي

في التوازن بين الكتل، يستمر الائتلاف الحكومي الحالي في الضعف ويتلقى 50 مقعدًا فقط ، مقارنة بـ 70 مقعدًا للمعارضة.

وكذلك فيما يتعلق بمسألة الملاءمة لرئيس الوزراء بيني غانتس يرتفع إلى أعلى رقم له، حيث يعتبره 47٪ أنه المرشح الأنسب لهذا المنصب. من ناحية أخرى، ينخفض ​​رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى 37٪ فقط.

ويرى غالبية المشاركين في الاستطلاع (36%) ضرورة اعتماد "إصلاح قضائي" بالتوافق بين المعسكرين السياسيين في إسرائيل، فيما يعتبر 15% أن يجب تمرير "الإصلاح القضائي" للحكومة بشكل أحادي الجانب.

ووفقا للاستطلاع، يحصل الليكود على 24 مقعدا، وتحصل قائمة "الصهيونية الدينية" على 5 مقاعد، كما يحصل حزب "شاس" الحريدي على 9 مقاعد، وتحصل قائمة "يهدوت هتوراه" على 7 مقاعد.

وأظهر الاستطلاع حصول "المعسكر الوطني" على 32 مقعدا، فيما يحصل "ييش عتيد" على 17 مقعدا، و"يسرائيل بيتينو" على 5 مقاعد، ومثلها لـ"القائمة الموحدة"، في حين يحصل "ميرتس" على 5 مقاعد.

ويحصل تحالف الجبهة/ العربية للتغيير على 6 مقاعد، فيما يفشل حزبي "العمل" و"التجمع" في تجاوز نسبة الحسم.