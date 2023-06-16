روسيا تفتح فرع لسفارتها في القدس

دولة عظمى ثانية تفتح بعثة دبلوماسية في القدس: بعد خمس سنوات من افتتاح السفارة الأمريكية في القدس، ستفتح روسيا فرع سفارة في وسط العاصمة، كما تم الاتفاق في اتفاق سري بين الدول،بحسب ما نشرت صحيفة "إسرائيل اليوم".

توصلت بلدية القدس برئاسة موشيه ليون ووزارة الخارجية الروسية مؤخرًا إلى اتفاق تسوية ذي أهمية تاريخية. يتضمن التزام روسي رسمي بتخطيط وبناء وتشغيل فرع قنصلي في منطقة "همعالوت" في قلب القدس. في المقابل، لن تقوم البلدية بمصادرة المنطقة لصالح طريق السكك الحديدية الخفيف المتوقع أن يمر هناك، وستبحث عن حلول نقل أخرى.

علاوة على ذلك ، ستسمح البلدية للروس بالتسجيل كملكيتهم لمساحة بطول 100 متر للطريق المؤدي إلى المجمع الدبلوماسي المستقبلي. كما ستزيل القدس جميع مطالبها والشكاوى من الاتحاد الروسي ، الذي امتنع لسنوات عديدة عن دفع الضرائب والجبايات عليها كما يقتضي القانون.

اعترفت روسيا رسميًا بالقدس الغربية كعاصمة لإسرائيل قبل بضع سنوات. ومع ذلك، فإن التزامها الآن ببناء مجمع دبلوماسي رسمي في العاصمة له أهمية تاريخية، حيث أن الولايات المتحدة وروسيا، وهما اثنتان من أقوى ثلاث قوى في العالم، ستعملان عمليًا على تشغيل بعثات دبلوماسية في عاصمة إسرائيل. وهذا يعزز موقف إسرائيل الراسخ بأن القدس عاصمتها خلافًا لقرار التقسيم من عام 1947 الذي نص على أن تكون القدس دولية.

وفي اقامتهم بثة تمثيل رسمي في القدس الآن، يوجه الروس ضربة قوية للسلطة الفلسطينية ورئيسها محمود عباس.

وتجدر الإشارة إلى أن إسرائيل تطالب دول العالم بفتح سفارات كاملة في الولايات المتحدة وتمنع عمل القنصليات. هذا لأنه، وفقًا للوائح الدبلوماسية، تتواجد القنصليات في المدن المركزية بينما توجد السفارات دائمًا في العواصم.