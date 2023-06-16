الجيش الإسرائيلي يستعد لاحتمال شن عملية واسعة النطاق شمال الضفة الغربيّة

إلى جانب حملة اعتقاب واسعة، من المتوقع أن تركز القوات حول جمع الأسلحة والعبوات الناسفة التي بدأ تحضيرها في الأشهر الأخيرة في شمال الضفة

قُتل سبعة مواطنين إسرائيليين في عمليات إطلاق نار في الضفة الغربية وغور الأردن منذ بداية العام. وفي أربع حالات أخرى، أصاب الرصاص مركبات، ولم تقع إصابات بأعجوبة.

كل هذا يعزز التقييم في الجهاز الأمني بأن الجيش الإسرائيلي قريب جدا من شن عملية عسكرية واسعة النطاق تركز بشكل أساسي على مخيمات اللاجئين وقصبات نابلس وجنين. وإلى جانب حملة اعتقاب واسعة، من المتوقع أن تركز القوات حول جمع الأسلحة والعبوات الناسفة التي بدأ تحضيرها في الأشهر الأخيرة في شمال الضفة، وكذلك الصواريخ من مختلف الأنواع.

في أيام عملية الدرع والسهم، قال رئيس الشاباك، رونان بار، إنه حتى في الضفة الغربية والسامرة، تحاول المنظمات الفلسطينية إنتاج صواريخ أو صواريخ شبيهة بالصواريخ من أنواع مختلفة، لكن الجيش الإسرائيلي يريد كبح هذه الظاهرة منذ بدايتها.

ذكرت مصادر في جهاز الأمن الإسرائيلي أنه في العام الماضي، عندما وقعت عملية "كسر الأمواج"، يعمل الجيش الإسرائيلي بشكل أكثر هجومي في شمال الضفة مما كان عليه في السنوات السابقة، والقوات تعمل بشكل مركّز.

لكن الغرض من العملية، إذا تم تنفيذها، هو العمل على نطاق أوسع ، والهدف الرئيسي هو استعادة الردع.

سيكون لمثل هذه العملية عواقب واسعة فيما يتعلق بالتعاون مع الفلسطينيين. في الوقت الحالي، يود الجيش الإسرائيلي أن يرى انخراطًا أكبر للسلطة الفلسطينية في الاعتقالات ومنع العمليات، وبالتأكيد في نابلس. كما أن المؤسسة الأمنية تستعد لاحتمال حدوث توترات أمنية ، وحتى وقف التنسيق الأمني ​​مع الجهات الفلسطينية خلال أيام العملية.