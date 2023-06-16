لابيد: "الولايات المتحدة وإيران على وشك التوقيع على الاتفاقية النووية التي تمكنا من منعها"

لابيد :"ما توشك الولايات المتحدة وإيران على توقيعه هو اتفاق نووي"

هاجم زعيم المعارضة يائير لابيد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو صباح اليوم (الجمعة)، وادعى أنه "على الرغم من كل المحاولات لتسميتها بأسماء أخرى، فإن ما توشك الولايات المتحدة وإيران على توقيعه هو اتفاق نووي".

وبحسب لابيد، "هذا هو بالضبط نفس الاتفاق النووي الذي حاولوا الترويج له أثناء تغيير الحكومة وتمكنا من منعه من خلال العمل بهدوء ومكثف مع الإدارة الأمريكية".

وزعم لابيد: "إذا تم التوقيع على هذه الاتفاقية الآن، فهذا فشل ذريع للحكومة. وبسبب الانقلاب في اسرائيل فقد نتنياهو الاهتمام الأمريكي والقدرة على التأثير في وقف اتفاق سيء وخطير. وعليه أن يعلن أن الانقلاب تم إلغاؤه، وعليه ان يسافر إلى واشنطن وأن يفعل كل شيء حتى لا يتم التوقيع على الاتفاقية. وكما في الماضي سنقوم بمساعدة المعارضة أيضًا ".

نتنياهو نفسه ، قدّر هذا الأسبوع أن الولايات المتحدة ستتوصل إلى اتفاق مع إيران. وفي نقاش في لجنة الشؤون الخارجية والأمن، أوضح رئيس الوزراء أنه "لن يكون هناك اتفاق مع إيران يُلزم إسرائيل"، وأكد: "معارضتنا للعودة للاتفاقية الأصلية ما زالت نشطة، رغم تضارب وجهات النظر مع الولايات المتحدة".

وبحسب قوله "نعلن موقفنا بوضوح - سواء في الغرف المغلقة أو في العلن. فمن ناحية نعمل على كبح جماح إيران، ومن ناحية أخرى نعمل بنشاط لتوسيع دائرة السلام. هذه الأمور تضعنا أمام تحديات كبيرة وفرص عظيمة ".

على خلفية التقدم بين إيران والولايات المتحدة، التقى وزير الأمن يوآف غالانت أمس بوزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن. "ناقشنا تعزيز التنسيق الأمني ​​بين البلدين بشأن القضية الإيرانية ، واتفقنا على توسيع التعاون العسكري للجيش الإسرائيلي و القيادة المركزية الأمريكية ".

ورد حزب الليكود على زعيم المعارضة يائير لابيدد، وقال إن "موقف نتنياهو الحازم دفع الأمريكيين إلى الانسحاب من الاتفاقية الأصلية الخطرة - واليوم يمنع العودة إليها ". هاجم الحزب لبيد وقال: "هو الذي أيد الاتفاق النووي الأصلي وأعطى حقول الغاز المجانية لحزب الله. وهو آخر من يستطيع أن يعظ رئيس الوزراء بالأخلاق منذ سنوات وهو يقود معركة دولية حازمة ضد برنامج إيران النووي ".