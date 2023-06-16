الطريقة الجديدة للتنظيمات الإجرامية: تهريب بنادق الزناد من جورجيا

هذه الظاهرة أصبحت واسعة الانتشار تحت أنظار سلطات الجمارك

اعتقل شابان في العشرينيات من العم ، من سكان بيتار عيليت مركز اسرائيل، للاشتباه في قيامهما بتهريب 50 بندقية "Airsoft" وأغلفة للرصاص عند هبوطهما في إسرائيل من رحلة قادمة من جورجيا.

وفي الأسبوع الماضي، تم إلقاء القبض على شاب وامرأة من منطقة القدس. اشتباه في تهريب عشرات البنادق من جورجيا. وبعد التحقيق، تم الإفراج عن المتورطين في ظل ظروف تقييدية.

خلال الشهرين الماضيين، تم إلقاء القبض على مشتبه بهم آخرين للاشتباه في تهريب بنادق من جورجيا، بمن فيهم أزواج من سكان المركز. هذه الظاهرة أصبحت واسعة الانتشار تحت أنظار سلطات الجمارك.

كجزء من التحقيق مع المشتبه بهم الذين تم اعتقالهم أمس في إسرائيل، صرح أحدهم أنه سافر إلى جورجيا للذهاب إلى الكازينو وشراء الأسلحة. وقال مشتبه آخر إنه سافر إلى الكازينو فقط للاستمتاع.

عانى اثنان من أجل تقديم شرح لكيفية حصولهما على عشرة آلاف شيكل لتمويل شراء الأسلحة ، لكنهما ادعيا أنهما اشتراها. للمشاركة على Tiktok من اجل التباهي بهم.

"Airsoft" هو مسدس لعبة وأداة شائعة في نوادي الرماية. في السنوات الأخيرة، حول المجرمون والمنظمات الإجرامية البندقية إلى سلاح ناري، والذي قد يتسبب في إصابة كبيرة وحتى الموت.

في وزارة الأمن الداخلي ، في عهد الوزير السابق عمرو بارليف، وتمت الموافقة على قانون في القراءة الأولى يتطلب أيضًا ترخيصًا لأدوات تشبه الأسلحة النارية ، على غرار التراخيص المطلوبة في مجال الأسلحة النارية.