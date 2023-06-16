الأردن: الجيش يسقط طائرة مسيرة حاولت تهريب أسلحة عبر الحدود السورية

"قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية، رصدت محاولة طائرة مسيرة اجتازت الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية

أعلن الجيش الاردني في بيان، اليوم الجمعة، عن إسقاط طائرة مسيرة في المنطقة العسكرية الشرقية هي الثانية خلال ثلاثة أيام، كانت "محملة بقطع أسلحة قادمة من الأراضي السورية"في محاولة تهريب أسلحة من سوريا الى الاردن.

واشار البيان نقلا عن مصدر عسكريإلى أن "قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية، رصدت محاولة اجتياز طائرة مسيرة بدون طيار الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، وتم إسقاطها داخل الأراضي الأردنية".

وأضاف المصدر "بعد إسقاط الطائرة تبين أنها تحمل قطع أسلحة متعددة، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة".

وكان الجيش الاردني أعلن الثلاثاء اسقاط طائرة مسيرة قادمة من سوريا حاولت اجتياز الحدود الأردنية وهي محملة بالمخدرات.

وفي 25 شباط/فبراير المنصرم أعلن الجيش الأردني إسقاط طائرة مسيرة قادمة من سوريا وهي تحمل قنابل يدوية وبندقية.

ويعلن الجيش الأردني بين الحين والآخر إحباط عمليات تهريب اسلحة ومخدرات قادمة من الأراضي السورية.

وتؤكد المملكة أن 85 بالمئة من المخدرات التي تضبط معدة للتهريب الى خارج الأردن، وخصوصا إلى السعودية ودول الخليج.

وتوعد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في 22 أيار/مايو بضرب عصابات المخدرات المحلية والإقليمية التي تهدد أمن المملكة "الوطني والإقليمي بيد من حديد".

وقال الجيش آنذاك إن السلطات الأردنية أحبطت خلال نحو 45 يوما مطلع عام 2022 دخول أكثر من 16 مليون حبة كبتاغون، ما يعادل الكمية التي تم ضبطها طوال العام 2021، حيث "تُعد سوريا المصدر الأبرز لصناعة الكبتاغون منذ ما قبل اندلاع الحرب عام 2011"