"المشتبه به، قاصر يبلغ من العمر 16.5 عامًا ، بدون انتماء تنظيمي، بدون تصريح كان في إسرائيل، تم اعتقاله وتسليمه لمزيد من التحقيق من قبل الشاباك

أفاد جهاز الأمن العام (الشاباك) في بيان، أن قوات الجيش الإسرائيلي، باعتقال فلسطيني في مدينة اللد، والذي ظهر كشخص كان يخطط لتنفيذ عملية عدائية، انتقاما لنشاط قوات الأمن فينابلس في الأسابيع المنصرم.

وذكر البيان أن عملية الاعتقال جاءت "بعد معلومات استخبارية من الشاباك والجيش الإسرائيلي، قامت قوة مشتركة من مقاتلي الشاباك والجيش الإسرائيلي"

واشار بيان الشاباك والجيش إلى أن "المشتبه به، قاصر يبلغ من العمر 16.5 عامًا ، بدون انتماء تنظيمي، بدون تصريح كان في إسرائيل، تم اعتقاله وتسليمه لمزيد من التحقيق من قبل الشاباك"

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