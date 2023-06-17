أبوظبي : اكتشافات أثرية تعود للعصر الحديدي وفترة ما قبل الإسلام

وفي منطقة الكويتات تم اكتشاف قطع أثرية تتضمن أواني خزفية وفخارية وزجاجية، وأفلاجا (قنوات مائية تحت الأرض)، ومقبرة أثرية تعود إلى ما قبل الإسلام

كشفت دائرة الثقافة والسياحة-أبوظبي بالإمارات، أمس الجمعة، عن اكتشافات أثرية ضخمة في الإمارة تعود للعصر الحديدي وفترة ما قبل الإسلام.

وفي منطقة الكويتات تم اكتشاف قطع أثرية تتضمن أواني خزفية وفخارية وزجاجية، وأفلاجا (قنوات مائية تحت الأرض)، ومقبرة أثرية تعود إلى ما قبل الإسلام تضم 20 مدفنا فرديا، وكميات كبيرة من الأسلحة المصنوعة من الحديد، مثل السهام والرماح والسيوف، أحدها بطول 70 سم بقي سليماً.

وفي الخريس والقطارة والهيلي، أسفرت عن اكتشافات أثرية تعود إلى العصر الحديدي، كما تضمُّ ضريحاً حجرياً ضخماً من العصر البرونزي، وما لا يقل عن 35 قبراً لأفراد من فترة ما قبل الإسلام تحتوي على مخابئ لأسلحة حديدية.

وحدَّد علماء الآثار أكثر من 50 فلجاً تاريخياً، وهي أنفاق مائية تحت الأرض كانت تُستخدَم لري البساتين والحقول، أُنشِئَت في عصور متعاقبة وباستخدام تقنيات مختلفة، بما يشير إلى وجود أنشطة زراعية متطورة وشبكاتِ ريٍّ منظَّمة يعود تاريخها إلى العصر الحديدي. وتدلُّ هذه الأنفاق القديمة على وجود رابط ملموس بأنظمة الزراعة التقليدية. كما أنها تظهر أنَّ الماضي القريب لمنطقة العين له في الواقع ارتباط وثيق ضارب في أعماق التاريخ.

وتندرج هذه الاكتشافات ضمن جهود الدائرة المتواصلة للتعريف بتاريخ دولة الإمارات العريق وحماية تراثها الثقافي.