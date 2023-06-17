وزير الخارجية السعودي يصل إلى طهران ويحمل رسالة من عاهل البلاد

يحمل الوزير السعودية رسالة من عاهل البلاد الملك سلمان بن عبد العزيز، حسب وكالة "نور نيوز" والتي أكدت أن الرسالة تتمحور حول "توسيع العلاقات الثنائية"

في أول زيارة لوزير خارجية سعودي إلى إيران منذ 17 عاما، وصل الوزير فيصل بن فرحان، إلى طهران اليوم السبت، بعد دعوة من نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان.

وفي هذه الزيارة، يحمل الوزير السعودية رسالة من عاهل البلاد الملك سلمان بن عبد العزيز، حسب وكالة "نور نيوز" والتي أكدت أن الرسالة تتمحور حول "توسيع العلاقات الثنائية".

وتأتي هذه الزيارة استكمالا لمسار مصالحة بين إيران والسعودية عادت في 10 من مارس/آذار الفائت، بعد الاتفاق بينهما في بكين على استئناف العلاقات بواسطة الصين، وأنهى ثماني سنوات من القطيعة الدبلوماسية.

في الأسبوع الماضي، أعادت إيران فتح سفارتها في الرياض. ولم تؤكد المملكة العربية السعودية بعد موعد افتتاح سفارتها في طهران أو اختيارها لمنصب السفير. وكان عبد اللهيان قد قال إن"ايران ستقدم قريبا السفير الجديد في السعودية"، كما أشار إلى أن "فتح السفارات والقنصليات في البلدين سيستكمل خلال الأيام القادمة".