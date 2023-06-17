خبراء إسرائيلين ومغاربة يجتمعون في مائدة مستديرة حول موضوع الماء

وجاءت هذا المائدة تحت شعار"مقدس ونادر: تعزيز التعاون في مجال الماء، عين على الشراكة بين المغرب وإسرائيل".

قام مكتب الاتصال للمملكة المغربية بإسرائيل، بشراكة مع منظمة "Center for Jewish Impact"، بتنظيم مائدة مستديرة هي الأولى من نوعها حول موضوع الماء.

وجاءت هذا المائدة تحت شعار"مقدس ونادر: تعزيز التعاون في مجال الماء، عين على الشراكة بين المغرب وإسرائيل".

وأشاد المشاركون فيها بالرؤية السديدة للعاهل المغربي الملك محمد السادس، والتي سمحت للمغرب بإطلاق مشاريع رائدة في مجال الماء، حيث تعتبر نموذجا يحتذى به على مستوى افريقيا والعالم.

وشارك في المائدة المستديرة مسؤولين مغاربة، على رأسهم المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، ومديرة وكالة الحوض المائي لملوية ودبلوماسيين وخبراء وأكاديميين وممثلين عن شركات متخصصة في المجال.

وكان روبرت سينغر من مركز التأثير اليهودي قد قال سابقا: "إن الصالون الدبلوماسي يوضح العلاقات الوثيقة بين إسرائيل والمغرب والأهمية الكبرى للتعاون الاستراتيجي بين البلدين. المياه قضية أساسية يمكن أن تفتح الباب أمام التعاون المتبادل، وأهمية مثل هذه الأحداث هي إظهار القوة ".