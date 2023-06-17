السعودية تكشف عن موعد تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة

وأضافت المحكمة "نرجو ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز"

أفاد بيان لوكالة الأنباء السعودية، أن المحكمة العليا في البلاد، طالبت أمس الجمعة، التحري من رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء الأحد المقبل الموافق 18 يونيو/حزيران.

وقالت الوكالة،أن "المحكمة العليا ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء يوم الأحد 29 / 11 / 1444هـ ـ حسب تقوم أم القرى ـ الموافق 18 / 6 / 2023م".

وأضافت المحكمة "نرجو ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز، لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة".

وتابع البيان: "تأمل المحكمة العليا ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بهذا الأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة؛ لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والنفع لعموم المسلمين".

بدوره، قال مركز الفلك الدولي ومقره الإمارات إن "رؤية الهلال يوم الأحد ممكنة بصعوبة باستخدام التلسكوب من وسط وغرب العالم الإسلامي، وعليه من المتوقع أن يكون يوم الاثنين 19 يونيو/حزيران أول أيام شهر ذي الحجة في العديد من الدول، وأن يكون يوم الثلاثاء 27 يونيو وقفة عرفة، والأربعاء 28 يونيو/حزيران أول أيام عيد الأضحى المبارك".

في نفس السياق، أكد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، ومقره مصر، كان حدد موعد عيد الأضحى في مصر فلكيا بيوم الأربعاء الموافق الـ 28 يونيو/حزيران، وفقا لموقع المصري اليوم.