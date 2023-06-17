مئات المفقودين منذ غرق قارب المهاجرين قبالة سواحل اليونان

تضاؤل آمال العثور على 500 مهاجر غارق قبالة سواحل اليونان

اضطرت سلطة حماية السواحل اليوناني للتعامل مع مزاعم الإهمال الموجهة ضدها في نهاية الأسبوع، في ظل التقديرات بأن أكثر من 500 مهاجر لقوا حتفهم في كارثة يوم الأربعاء هذا الأسبوع، حيث انقلب قارب متسلل قبالة سواحل البلاد.

Sameer Al-DOUMY / AFP مهاجرون ينزلون من Abeille Languedoc بعد أن أنقذهم طاقمها

حتى الآن، تم انتشال 78 جثة و 104 ناجين من الماء، ولكن بناءً على شهادات الناجين، تقدر الأمم المتحدة أن هناك ما يصل إلى 750 راكبًا على القارب. وبافتراض صحة هذا التقدير ، فإن هذا هو اكبر غرق لمهاجرين منذ أبريل 2015 ، عندما غرق حوالي 1100 مهاجر في انقلاب سفينة في طريقها من ليبيا إلى إيطاليا.

وقال جيريمي لورنس، المتحدث باسم المكتب الأممي، إن ضحايا تلك "المأساة المروعة" التي خلفت 78 قتيلا، بينهم عدد من النساء والأطفال.

وأضاف أن الخسائر الفادحة في الأرواح تؤكد أن هناك حاجة ملحة إلى تقديم مهربي البشر إلى العدالة، وعلى نطاق أوسع "هناك الكثير من الأسئلة التي يجب طرحها".

وأوضح لورنس أيضا أن عمليات البحث والإنقاذ في البحر "ضرورة قانونية وإنسانية".

وفي بيان مشترك مع المنظمة الدولية للهجرة، قالت مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إن القيام بأي عملية بحث وإنقاذ هو ما يتعين فعله للحيلولة دون وقوع خسائر في الأرواح.