الجيش الإسرائيلي يستعد للقتال ضد حزب الله في الأراضي الإسرائيلية

أحد السيناريوهات الجديدة التي لم يواجهها الجيش الإسرائيلي في الوقت الحقيقي وهو القتال لعدة ساعات ضد قوة حزب الله التي ستغزو الأراضي الإسرائيلية

بعد سنوات من التحضير على قدم المساواة للحرب في غزة ولبنان، يولي الجيش الإسرائيلي اهتمامًا كبيرًا للجبهة الشمالية. وقد تم تخصيص تدريب الوحدات البرية في العام الماضي بشكل أكبر لسيناريوهات القتال في السياق اللبناني، ويتضمن سيناريوهات لم يواجهها الجيش الإسرائيلي على الإطلاق في ساحة المعركة.

في الشهر الماضي، مارس مقاتلو "دورية الجدار" أحد السيناريوهات الجديدة التي لم يواجهها الجيش الإسرائيلي في الوقت الحقيقي وهو القتال لعدة ساعات ضد قوة حزب الله التي ستغزو الأراضي الإسرائيلية وتحاول بشكل مؤقت احتلال منطقة مفتوحة أو مأهولة بالقرب من الحدود، هذه في الواقع هي الضربة الأولى للجيش الشيعي للحرب القادمة، والتي ستقودها قوات النخبة من "وحدة الرضوان".

هذا ليس سيناريو نظري. لقد أظهر حزب الله بالفعل هذه القدرات لقوة رضوان في الحرب الأهلية في سوريا ، ولكن أيضًا ضد إسرائيل.

قبل نحو ثلاثة أشهر ، توغل عنصر من حزب الله ، في غارة كوماندوز غير عادية وغير مسبوقة، ووصل إلى عمق 70 كيلومترًا داخل الأراضي الإسرائيلية دون أن يتم رصده. فجرعبوة ناسفة قوية بالقرب من مفترق مجيدو، مما أدى إلى إصابة مواطن إسرائيلي بجروح بالغة، وقتل بالقرب من الحدود - قبل عودته إلى لبنان بعد ساعات من الهجوم.

قبل فترة وجيزة من تمرين الوحدة، قدم حزب الله تدريباته الاستعراضية للقتال ضد الجيش الإسرائيلي. وفي هذا الأسبوع ، طُلب من كل مقاتل في دورية غولاني اجتياز اختبارات المعرفة حول العدو الذي ينتظره عبر الحدود. وقد بدأ ذلك ببنية الوحدات والكتائب ووسائل قتال حزب الله وطريقة التقدم والإغارة لمقاتلي" قوة رضوان".