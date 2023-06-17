تجدد المظاهرات ضد الخطة القضائية في أنحاء اسرائيل للأسبوع الـ24

في ظل تجميد المحادثات والخلافات التي ظهرت مجددا بين أحزاب المعارضة والائتلاف الحكومي بعد المحادثات التي كانت في ديوان الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، والضغوط التي مورست على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للترويج لخطة الإصلاح القضائي، عاد المتظاهرون ضد خطة ليفين نتنياهو إلى الشوارع في مواقع مختلفة في إسرائيل مساء اليوم (السبت)، للأسبوع الـ24 على التوالي.

صرح المنظمون: "هذا الأسبوع أزيلت الأقنعة أخيرًا ، وانفجرت المحادثات مع الرئيس عندما أصبح من الواضح أن نتنياهو ولفين يريدان تعيين قضاة نيابة عنهم وتحويل إسرائيل إلى ديكتاتورية. الشيء الوحيد الذي يمكن أن يوقفهم الآن هو الجمهور الذي سيستمر في النزول إلى الشوارع والدفاع عن الديمقراطية. المعادلة بسيطة: طالما يخرج الجمهور - ستبقى إسرائيل ديمقراطية ".

وتظاهر عشرات الآلاف في المظاهرة المركزية في تل أبيب وعشرات البلدات والمفارق ضد خطة ليفين لإصلاح القضاء،وتأتي الاحتجاجات، بعد أيام من انتخاب عضو الكنيست عن "ييش عتيد"، كارين إلهرار، كمندوبة عن المعارضة في لجنة تعيين القضاة.

وقالت إلهرار خلال مشاركتها في مظاهرة "رغم انتخابي للجنة تعيين القضاة، إلا أنه لغاية الآن لا توجد لجنة، وعلى هذا الأساس لن تكون محادثات من دون لجنة التي هي عبارة عن أداة والهدف هو قضاة مستقلين وغير مرتبطين بأحد".

photo by Yonatan Sindel/FLASH90 رئيس الكنيست المعين حديثًا ياريف ليفين، خلال جلسة مكتملة في البرلمان الإسرائيلي. 13 ديسمبر 2022.

ودعا المنظمون، بنيامين نتنياهو، إلى إقالة وزير القضاء، ياريف ليفين، معتبرين إنه "شن حربا ضد الديمقراطية الإسرائيلية، وتصريحه الأخير يعمق الانقسامات بين الشعب، وبالتالي فإن أوهامه الديكتاتورية ستلتقي مع شعب إسرائيل المصمم على دعم قيم إعلان الاستقلال والمساواة والحرية".

ويعتزم الائتلاف العودة إلى تشريعات "إصلاح جهاز القضاء" وذلك بعدما تعثرت محادثاته مع المعارضة، إذ يسعى في المرحلة القادمة إلى العودة للتشريعات من خلال بندين هما تحديد صلاحيات المستشارين القضائيين وتخصيص فترة عملهم بالإضافة إلى تقليل حجة عدم المعقولية، إذ يدعي الائتلاف أنه لم يكن خلافا عليهما في المحادثات فيما نفت المعارضة التوصل إلى اتفاق حولهما.

وبخصوص الإصلاح القضائي، ترى الحكومة الإسرائيلية، أنه يهدف خصوصا لإعادة توازن السلطة من خلال تعزيز صلاحيات البرلمان على حساب المحكمة العليا التي تعتبرها مسيّسة. في حين أن منتقدي الإصلاح يعتقدون أنه يهدد ب فتح الطريق أمام انحراف سلطوي.

ويجري الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ مفاوضات منذ شهر مع ممثلين للحكومة والمعارضة من أجل الوصول إلى حل وسط حول شروط الإصلاح القضائي.