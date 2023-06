حسين الشيخ يتوعد الحكومة الإسرائيلية بالرد على قرارها تقصير إجراءات الحصول على رخص بناء في الضفة الغربية

تم الكشف صباح اليوم الأحد عن قرار الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو الموافقة على تقصير مدة إجراءات الحصول على رخص البناء في الضفة الغربية ما يحمل في طياته تسارع البناء الاستيطاني في المنطقة، وهو ما أثار غضب وزير الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية.

وأعلن الوزير الفلسطيني حسين الشيخ في تغريدة أنه استجابة لقرار الحكومة بشأن قضية المستوطنات، ستقاطع السلطة الفلسطينية اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية الذي كان مقررا عقده غدا الإثنين.

وقال الشيخ إن القيادة الفلسطينية ستناقش بعض إجراءات الرد الإضافية فيما يتعلق بالعلاقة مع إسرائيل.