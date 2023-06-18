إسرائيل والإمارات: شراكة تجمع مركز شيبا مع أكبر منصة رعاية صحية في الشرق الأوسط

سيعمل الشريكان عن كثب على مشاريع البحوث السريرية المشتركة، وتشجيع استخدام التقنيات المتقدمة في الرعاية الصحية، وتطوير مبادرات البحوث الجينية

في إطار تعزيز العلاقات بين إسرائيل ودول الخليج بعد اتفقيات إبراهيم، أعلن مركز شيبا الطبي الإسرائيلي، أحد أفضل المستشفيات في العالم، عن شراكة إستراتيجية مع PureHealth، أكبر منصة رعاية صحية في الشرق الأوسط، ومقرها في أبو ظبي.

وسيعمل الشريكان عن كثب على مشاريع البحوث السريرية المشتركة، وتشجيع استخدام التقنيات المتقدمة في الرعاية الصحية، وتطوير مبادرات البحوث الجينية، والتعاون في تدريب الموظفين وتحفيز السياحة الطبية في كلا البلدين.

وبحضور محمد محمود آل خاجة، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى إسرائيل، تم التوقيع على مذكرة التفاهم من قبل ممثلين من المنظمتين. ويعد أحد الجوانب الرئيسية لهذا التعاون هو تحسين البحث السريري وتبادل الدراسات والتعاون في المشاريع البحثية في مجال ابتكار الرعاية الصحية والتجارب السريرية. كما سيركز التعاون أيضًا على التعليم والتدريب.

Miriam Alster/Flash90 السفير الاماراتي لدى اسرائيل

وقال سفير الإمارات لدى اسرائيل، "إنه لأمر رائع أن نرى ممثلين في قطاع الصحة من الإمارات وإسرائيل يجتمعون معًا لإيجاد طرق لدمج خبراتهم والعمل معًا لتحسين صحة الناس في بلدينا، وأضاف "فوائد السلام التي تحسن صحة الناس ومستوى معيشتهم".

بدوره، أكد أمير حايك، سفير إسرائيل لدى الإمارات العربية المتحدة، على أهمية هذا التعاون وقال، "تمثل مذكرة التفاهم الموقعة اليوم بين بيور هيلث، أكبر شبكة رعاية صحية في الشرق الأوسط، ومركز شيبا الطبي روح اتفاقيات إبراهيم، حيث نجمع شعبنا معًا لما فيه خير المنطقة ".