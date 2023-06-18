بسبب صورة سليماني: وزير الخارجية السعودي طالب تغيير غرفة المؤتمر الصحافي المشترك مع نظيره الايراني

وزير الخارجية الايراني نفى التقارير التي تحدثت عن تغيير الغرفة بسبب الصورة مطلقا عليها "تكهنات إعلامية لا أساس لها"

أفادت مصادر عربية وايرانية أنه قبل وقت قصير من انطلاق المؤتمر الصحافي المشترك لوزراء خارجية ايران والسعودية طلب الطاقم السعودية تغيير غرفة الجلسة، وذلك بعد رفض الوزير السعودية المشاركة في الغرفة الأصلية المحددة للمؤتمر الصحافي، بعد ان علقت على الحائط صورة لقائد فيلق قدس السابق الذي قتل بغارة أمريكية قاسم سليماني.

في أعقاب الطب السعودي، الايرانيون غيروا البرنامج ونقلوا المؤتمر الصحافي الى غرفة مجاورة، المتحدث باسم الخارجية الايرانية أعلن سبب استبدال الغرفة المخصصة للمؤتمر الصحافي هي "مشكلة تقنية" وبالتالي نفى ما أطلق أطلق عليه "تكهنات إعلامية لا أساس لها من الصحة".

رغم أن السفارة والقنصلية الايرانية افتتحت في المملكة العربية السعودية قبل أسبوعين، الا أنه لم يتم افتتاح السفارة السعودية في ايران، وبحسب تقارير غير رسمية فإن العمل على تجهيز مبنى السفارة السعودية في طهران سيتواصل حتى نهاية عام 2023، وحاليا سيتم مستقبلا افتتاحها في مبنى مؤقت.

ويشار الى أن وزير الخارجية السعودية الأمير بن فرحان قال خلال المؤتمر الصحافي أمس في طهران : "نعمل هذه الأيام على تجديد نشاط البعثات الدبلوماسية والقنصلية في كلا البلدين وقريباً ستفتتح السفارة السعودية في طهران ، وأتطلع إلى لقاء الرئيس رئيسي ودعوته إلى زيارة المملكة العربية السعودية ".