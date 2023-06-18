نتنياهو :"أوضحنا للأمريكيين رفضنا الاتفاقيات المحدودة مع ايران".

جاء هذا خلال قيام نتنياهو زيارة الى الصناعات الجوية العسكرية جدد خلالها موقف إسرائيل حيال الاتفاق النووي الايراني

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو خلال جولته للصناعات الجوية العسكرية الإسرئيلية اليوم إننا:"أوضحنا للأمريكيين أن الاتفاقيات المحدودة (مع ايران) - أيضا ليست مقبولة علينا".

AMOS BEN GERSHOM/GPO رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو في زيارة تفقدية الى الصناعات الجوية الاسرائيلية

وصرح نتتنياهو "أنا هنا في الزيارة الى الصناعات الجوية، معجب جدا بالأدوات الدفاعية والهجومية التي نقوم بتطويرها بهذا المكان" وتابع "نحن مصممون على منع ايران من تطوير سلاح نووي. معارضتنا الشديدة للعودة الى الاتفاق النووي الاصلي تساهم بالقرار الأمريكي لعدم القيام بذلك، لقد أوضحنا لأصدقائنا الأمريكيين أن التفاهمات المحدودة أكثر- أيضا غير مقبولة علينا".

وتابع نتنياهو :"على أي حال، كما أوضح لكم، أوضح لكل العالم وأوضح هنا مجددا:سنفعل كل ما نحتاجه للدفاع عن أنفسنا وبقوانا الذاتية، أمام أي تهديد أيا كان".

ويشار الى أنه تم إطلاع نتنياهو خلال الزيارة التفقدية للأنشطة التي تقوم بها المؤسسة العسكرية من جانب رئيس مجلس الإدارة عامير بيرتس والمدير العام بوعاز ليفي، كما تجول نتنياهو في معرض الوسائل والقدرات المتطورة بمجال الدفاع والهجوم. ورافق نتنياهو خلال الزيارة كل من رئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغفي، ورئيس الطاقم تساحي برفرمان والسكرتير العسكري لديوان رئيس الحكومة الجنرال آفي جيل.