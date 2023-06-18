الديوان الملكي السعودي يعلن عن وفاة الأمير طلال بن فهد بن محمد بن عبدالرحمن آل سعود خارج البلاد

وقال البيان، "انتقل إلى رحمة الله تعالى الأمير طلال بن فهد بن محمد بن عبدالرحمن آل سعود خارج المملكة"

توفي اليوم الأحد الأمير طلال بن فهد بن محمد بن عبدالرحمن آل سعود، حيث وافته المنية خارج السعودية، حسب ما أفاد بيان من الديوان الملكي

وقال البيان، "انتقل إلى رحمة الله تعالى الأمير طلال بن فهد بن محمد بن عبدالرحمن آل سعود خارج المملكة". وأضاف البيان أنه الأمير "سيصلى عليه ــ إن شاء الله ــ يوم غدٍ الإثنين الموافق 1 / 12 / 1444هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض".

وأفادت وسائل إعلام، أنه "تبين أن سبب وفاة الامير جاء إثر أزمة صحية ألمت خلال تواجده في الولايات المتحدة الأمريكية وأدت إلى وفاته".

وقالت بعض المصادر المقربة من العائلة الحاكمة، إن الأَمير كانت يعاني من المرض لعدة سنوات؛ ومن ثم انتقل إلى الولايات المتحدة الأمريكية لتلقي العلاج ليعلن بعدها الديوان عن وفاته على أن يتم دفنه يوم الاثنين عصرًا في جامع الإمام تركي بالعاصمة الرياض.