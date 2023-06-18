السعودية تعلن أن الأربعاء 28 من الشهر الجاري هو موعد عيد الأضحى

ذكرت قناة الأخبارية أنه "تم ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة من خلال مراصد سدير وتمير والمجمعة".

أفادت المحكمة العليا في السعودية، اليوم الأحد، أن عيد الأضحى المبارك سيكون الأربعاء 28 يونيو/حزيران.

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وقالت المحكمة إن "الإثنين الموافق 19 يونيو/حزيران هو غرة شهر ذي الحجة، والوقوف بعرفة يوم الثلاثاء 27 يونيو/حزيران، وعيد الأضحى المبارك يوم الأربعاء الذي يليه".

ومن جهتها، ذكرت قناة الأخبارية أنه "تم ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة من خلال مراصد سدير وتمير والمجمعة".

وكان بيان لوكالة الأنباء السعودية، قد أفاد أن المحكمة العليا في البلاد، طالبت الجمعة، التحري من رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء الأحد المقبل الموافق 18 يونيو/حزيران.