القدس: يهودي متشدد يلقي حجارة على غرفة العشاء الأخير على جبل صهيون

وألقت الشرطة الإسرائيلية، القبض على مشتبه به متلبسًا بالجرم، ثم مثلت أمام المحكمة الابتدائية بالعاصمة التي أفرجت عنه في ظل ظروف تقييدية.

تم إلقاء حجر على عليه العشاء الأخير في جبل صهيون، في القدس، مما أدى إلى تحطيم نافذة زجاجية ملونة في المكان الذي تناول فيه السيد المسيح، الوجبة الأخيرة مع تلاميذه حسب التعاليم المسيحية.

وألقت الشرطة الإسرائيلية، القبض على مشتبه به متلبسًا بالجرم، ثم مثلت أمام محكمة الصلح في القدس والتي أفرجت عنه في ظل ظروف تقييدية.

وتعتبر هذه الحادثة هي الأحدث في قائمة طويلة من الاعتداءات بحق الطائفة المسيحية في القدس، والتي ازدادت بشكل كبير في الآونة الأخيرة.

تنضم هذه القضية الى سلسلة من الحوادث بحق المسيحيين في القدس والتي تزايدت خلال الفترة الأخيرة، وذلك على خلفية احتجاج متدينين يهود متطرفين يزعمون أن هناك يوجد مسيحيين هدفهم تغيير ديانه اليهود في المدينة, وخلال مظاهرة لهم أجريت قبل ثلاثة أسابيع زعموا خلالها إن "مسيحيون يخططون إقامة حدث مسيحي واضح قرب الحرم القدسي بمشاركة مجموعات ’مسيحية ماسونية’". وإن "هذه مؤامرة نقل الدين والدوس على كرامة إسرائيل"، إضافة الى مطالبات هؤلاء المتطرفين، سجلت حوادث اشتباكات، صراخ، بصق تجاه مجموعة سياح مسيحية وايضا عند مدخل الكنيسة.

في أعقاب الأحداث، حذر المدير العام لهيئة السياحة الإسرائيلية ، يوسي فتال، من أن "هناك مخاوف متزايدة من الإضرار بالسياحة في القدس بسبب مضايقات الحجاج المسيحيين".

في الوقت نفسه، شجب حاخام القدس السفارديم شلومو عمار هذه السلوكيات، قائلاً إن التوراة تمنعها منعاً باتاً.