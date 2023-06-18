السفيرا الإسرائيلي لدى الإمارات لـi24NEWS: "التبادل التجاري بين الإمارات وإسرائيل فاق 3 مليارات دولار"

اشار أمير حايك، لـI24NEWS، الى احتمال قيام رئيس الوزراء نتنياهو زيارة الامارات قبل زيارته المرتقبة في نوفمبر القادم

كشف السفيرا الإسرائيلي لدى الإمارات، أمير حايك، اليوم الأحد، أن التبادل التجاري بين الإمارات وإسرائيل فاق 3 مليارات دولار، وقال في لقاء خاص له مع قناة I24NEWS، إننا "نقيس نجاح العلاقات بالمعطيات والأرقام، التبادل التجاري بلغ 2.5 مليار دولار، وأكثر من مليون إسرائيلي زاروا الإمارات، والإستثمارات فاقت 3 مليارات دولار".

وأضاف أمير حايك، لـI24NEWS، "نحن نهتم أيضا بمشاريع كثيرة منها الصحية، مثل الشراكة التي تجمع مركز شيبا مع أكبر منصة رعاية صحية في الشرق الأوسط"، مردفا، "نحن سعداء بهذا الإتفاق الذي يشمل عدة بنود مهمين كالتعاون في المختبرات وتأهيل الطواقم الطبية في المستشفيات وتطوير السياحة الصحية في البلدين".

وردا على سؤال حول تقييمه للعلاقات بين إسرائيل والإمارات، أشار أمير حايك، لـI24NEWS، إلى أن "الأرقام هي التي تتحدث، نحن نتحدث عن علاقات جيدة جدا، كما قال لي مسؤول إماراتي، علاقاتنا كسيارة تسيرة بسرعة فائقة ولا يمكنها الرجوع إلى الوراء".وبخصوص زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الإمارات، أكد أمير حايك، لـI24NEWS، أن "الزيارة ستتم في شهر نوفمبر/تشرين الثاني القادم من هذا العام لحضور مؤتمر المناخ الذي دعي إليه"، وأضاف، "في تقديري سيزور رئيس الوزراء الإمارات قبل هذا الموعد في زيارة منفصلة وسيتم الإعلان عنها بيوم أو يومين قبل ذلك".