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تقرير: إسرائيل تبعث رساله للسعودية بأنها ستدعمها بحملتها لاستضافة مؤتمر اكسبو

i24news

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ولي العهد السعودي محمد بن سلمان
(Saudi Press Agency via AP)ولي العهد السعودي محمد بن سلمان

كما يشارك ممثل رسمي اسرائيلي بحفل اطلاق للعرض السعودي لاستضافة اكسبو والذي يرعاه بن سلمان

افادت هيئة البث الرسمية "كان" أن إسرائيل بعثت رسالة الى المملكة العربية السعودية مفادها أنها ستدعمها بحملتها لاستضافة مؤتمر اكسبو، وهو مؤتمر دولي ضخم ترغب السعودية باستضافته عام 2030. 

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ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يدير حملة ضخمة حتى تساعد باختيار المملكة لاستضافة مؤتمر اكسبو، وذلك كجزء من السياسة الخارجية التي تقودها المملكة. ويرعى ولي العهد محمد بن سلمان غدا الاثنين في باريس حفل إطلاق للعرض السعودي لاستضافة اكسبو، والذي على ما يبدو سيكون بحضور ولي العهد. 

وسيشارك في هذا الحدث ممثل إسرائيلي رسمي،بعد تلقيه دعوه من السعودية بالمشاركة في الحدث. وبذلك تبعث إسرائيل رسالة بأنها معنية من التقارب مع السعودية. هذا يحدث بالوقت الذي تمارس فيه إدارة بايدن ضغوطات لتحقيق خطوات تطبيع بين إسرائيل والسعودية. ولم تعقب وزارة الخارجية الإسرائيلية على ما ورد أعلاه. 

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